ASV Deutsch Jahrndorf: „Wir wollen in den Top 3 bleiben“

Wie schon in der letzten Saison ist der ASV Deutsch Jahrndorf wieder im oberen Drittel der Tabelle zu finden. Dabei sah es nach den ersten beiden Begegnungen gar nicht danach aus, es setzte eine 5:0-Klatsche gegen Halbturn und eine 2:3-Heimniederlage gegen SK Pama. Aber dann legte die Truppe von Trainer Rene Hoffmann so richtig los – es folgten sieben volle Erfolge in Serie, was den aktuell zweiten Tabellenrang bedeutet.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Rene Hoffmann, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Hoffmann: „Das Fazit der Hinrunde ist, dass wir zum richtigen Zeitpunkt einen Dämpfer bekommen haben und dann wieder in die Spur gefunden haben. Wir haben den Schalter umgelegt und eine ausgezeichnete Herbstsaison gemacht.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Hoffmann: „Wir haben im Winter einige Neuzugänge, die wir in die Mannschaft integrieren müssen, da wird es einige Umstellungen im Kader geben. Außerdem kann die Torausbeute verbessert werden.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Hoffmann: „Die meisten haben die Erwartungen erfüllt, zwei Spieler haben sie nicht erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Hoffmann: „Wir haben Kevin Glock und Niklas Hiermann von Neusiedl 1b geholt, des Weiteren kamen Roberto Leonardo Weninger und Ömer Faruk Akbiyik als Neuzugänge hinzu.“

Ligaportal: Wie hat der Verein die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Hoffmann: „Wir haben nach dem Saisonende mit dem Training aufgehört. Die Spieler haben im Dezember und Januar ein Laufprogramm bekommen. Am 2. Februar sind wir ins Mannschaftstraining eingestiegen.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 2. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Hoffmann: „Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall wollen wir in den Top 3 bleiben, alles Weitere wird sich von selbst ergeben. Gleich in der ersten Runde haben wir Halbturn zu Gast, mit denen haben wir noch eine sportliche Rechnung offen.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Hoffmann: „Halbturn wird das Rennen machen.“

