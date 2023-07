Hart erkämpfter Meistertitel: SC Breitenbrunn steigt in die II. Liga Nord auf

Details Freitag, 07. Juli 2023 12:53

Was sich bereits mit dem Herbstmeistertitel andeutete, ist nun Wirklichkeit geworden. Nach einer grandiosen Meisterschaft wurden die Spieler von Neo-Trainer Alexander Janisch, nach dem Trainer Marco Cadek mitten in der Frühjahrssaison nach Schattendorf abgewandert ist, mit drei Punkten Vorsprung Herbstmeister und Aufsteiger in die II. Liga Nord.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Manfred Simon, ob er nach dem Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg in die II. Liga gerechnet hat und wie er die Chancen seines Vereines in der II. Liga Nord einschätzt und ob sich der Verein kadermäßig verstärken wird, besonders in der Offensive besteht ein Handlungsbedarf bei 50 Treffer aus 26 Matches.

Ligaportal: Haben sie nach der Herbstmeisterschaft mit dem Titel und dem Aufstieg gerechnet?

Simon: „Nach der Herbstmeisterschaft habe ich schon damit gerechnet, aber zu Beginn der Frühjahrssaison ist es nicht optimal für uns gelaufen, da haben wir ein wenig geschwächelt. Wir haben den Spieler keine Vorgaben gemacht, unbedingt aufzusteigen, aber natürlich freut es uns sehr, dass es ihnen gelungen ist, in die II. Liga Nord aufzusteigen. Jetzt müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir weiterhin erfolgreich bleiben.“

Ligaportal: Was sind die Hauptgründe für diese Leistung, welche die Mannschaft abgerufen hat?

Simon: „Es war eine ausgezeichnete Grundstimmung innerhalb der Mannschaft, mit sehr viel Disziplin. Besonders hervorzuheben ist Christoph Schneider als Kapitän der Mannschaft, der seine Mitspieler auf dem Spielfeld souverän dirigiert und zu dieser Leistungssteigerung beigetragen hat.“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Kader aus, wird ein sogenannter Kapazunder verpflichtet

Simon: „Dafür reichen unsere finanziellen Mittel nicht aus.“

Ligaportal: Welchen Anteil an diesen Erfolg hat Alexander Janisch, der ja interimistisch als Trainer der Kampfmannschaft eingesprungen ist.

Simon: „Er hat die Arbeit Marco Cadek diszipliniert weitergeführt und hat damit Erfolg gehabt. Er wird die Mannschaft auch in der II. Liga coachen,

ihm zur Seite steht Erwin Raithofer als Co-Trainer."“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für die neue Saison?

Simon: „Auf jeden Fall den Klassenerhalt, wir wollen keine Paternoster-Mannschaft sein, die andauernd auf und ab steigt.“

Die Freude ist groß: Die Spieler, Funtionäre und Trainer feiern den Meistertitel und Aufstieg in die II. Liga Nord

Wegen allfälliger Transfers sprach Ligaportal mit dem sportlichen Leiter Christian Beck:

Ligaportal: Auf welchen Positionen gibt es noch einen Handlungsbedarf, besonders im offensiven Bereich bei nur 50 Treffer aus 26 Spielen?

Beck: „Wir haben einen Spieler für den Angriff verpflichtet, es ist Markus Pimpel vom FC Winden, der soll für Tore sorgen. Außerdem kommt Rastislav Vdovjak nach seiner Verletzung wieder zurück. Weiter Spieler brauchen wir nicht, wir haben eine ausgezeichnete Mannschaft und wir wollen unseren talentierten jungen Burschen mit Neuzugängen nicht den Weg in die Kampfmannschaft verbauen.“

Ligaportal: Wird nur ein Neuzugang für das Bestehen in der die II. Liga reichen?

Beck: „Wir haben ein hervorragendes Team, eine U-23, welche gespickt von jungen Talenten ist und unser Weg ist seit vielen Jahren, diese Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren. Wir wollen in der Kampfmannschaft einheimische Spieler haben, je mehr, umso besser. Wichtig für uns war auch, dass wir letztes Jahr Christoph Schneider, ein Breitenbrunner, aus Parndorf zurückbekommen haben, der die Mannschaft auf dem Feld führen kann. Unser Ziel ist es, im ersten Jahr in der II. Liga zu verbleiben.“

Foto: SC Breitenbrunn

