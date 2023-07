SC Gols: Im letzten Moment auf den Zug in Richtung II. Liga Nord aufgesprungen.

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 09:43

Bis zwei Runden vor dem Ende der Meisterschaft war die SpG Neudorf / Parndorf Juniors noch auf einem Aufstiegsplatz positioniert, am vorletzten Spieltag änderte sich die Situation, die SpG ließ im Heimspiel gegen Apetlon Punkte liegen und der SC Gols konnte nach zwei gewonnen Matches den zweiten Rang einnehmen und somit den Aufstieg in die II. Liga Nord fixieren.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Günther Gmall, ob er nach dem Vize-Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg in die II. Liga gerechnet hat und wie er die Chancen seines Vereines in der II. Liga Nord einschätzt und ob sich der Verein kadermäßig verstärken wird.

Ligaportal: Haben sie nach der Vize-Herbstmeisterschaft mit dem Aufstieg in die II. Liga Nord gerechnet? Was waren die Hauptgründe für diese Leistungssteigerung nach einem achten Platz in der letzten Saison, welche die Mannschaft in dieser Saison abgerufen hatte? Haben sie sich vor Beginn der letzten Saison verstärkt?

Gmall: „Ja, damit haben wir gerechnet, da wir in die II. Liga aufsteigen wollten. Wir haben eine Saison davor nur mit heimischen Spielern gespielt und vor dieser Saison haben wir uns mit zwei Legionären verstärkt, mit der Absicht, den Aufstieg zu schaffen. Wir haben ein ganz junges Team und da war es wichtig, erfahrene Spieler in die Mannschaft einzubauen, welche die Jungs führen können.“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Kader aus, auf welchen Positionen will man sich verstärken, wird ein sogenannter Kapazunder verpflichtet?

Gmall: „Wir haben zwei Spieler aus Apetlon geholt, das sind Patrik Petrak und Jan Spodniak und die werden unser Team verstärken.“

Ligaportal: Haben sie für die kommende Saison einen neuen Trainer verpflichtet?

Gmall: Ja, nach dem wir uns mitten in der Frühjahrssaison von Trainer Andreas Preisinger getrennt haben, hat unser sportlicher Leiter Roman Lebeta mit dem Co-Trainer Andreas Frank diese Ausgabe übernommen, die haben wieder Feuer in die Mannschaft gebracht und es hervorragend gemacht. Für die kommende Saison haben wir Johann Thüringer als Trainer verpflichtet, der in der letzten Saison den UFC Pamhagen trainiert hat.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für die neue Saison?

Gmall: „Wir möchten im gesicherten Mittelfeld mitspielen, vorausgesetzt, wir bleiben von Verletzungen verschont. In der vergangenen Saison waren wir auf heimischen Rasen eine Macht, da wollen wir auch in der II. Liga unsere Punkte holen, wenn auswärts welche dazukommen, dann sind das die Bonuspunkte.“

