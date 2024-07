SC Rust hat es geschafft: II. Liga Nord wir kommen

II. Liga Nord

Details Dienstag, 02. Juli 2024 09:36

Nach dem Aufstieg in der Saison 2018/19 hat der SC Freistadt Rust immer einen Platz im Mittelfeld der Tabelle belegt, in der Saison 22/23 nur Rang zehn. In dieser Saison kam es zu einer Leistungssteigerung dank dem Brasilianer Christiano Grigorio Barbosa Filho, der mit 28 Treffern die Torschützenlist anführt, im Schnitt 1,12 Tore pro Spiel erzielt hat. Der SC möchte sich in der II. Liga Nord etablieren und hat einige Neuzugänge an Land gezogen

Ligaportal sprach mit Obmann Thomas Balogh, ob er nach dem Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg gerechnet hat, wie er die Meisterschaft und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet, und welche Ziele er für die neue Aufgabe in der II. Liga Nord hat.

Ligaportal: Letzte Saison haben sie die Meisterschaft auf dem 10. Tabellenrang beendet, wie kam es in dieser Saison zu dieser Leistungssteigerung?

Balogh: „Wir waren in der letzten Saison eigentlich nicht viel schlechter, aber es waren die acht Remis, die uns nicht in der Tabelle nicht nach oben kommen ließen. Aber die Mannschaft ist zusammengeblieben und mit den Neuzugängen hatten wir großes Glück und die haben zu einer Leistungssteigerung beigetragen.“

Ligaportal: Haben sie nach dem Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg gerechnet?

Balogh: „Unsere Devise war immer: Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber einen vorderen Tabellenplatz haben wir schon erwartet.“

Ligaportal: Wo hat man den Torschützenkönig Christiano Grigorio Barbosa Filho, ausgegraben, wie kam es zu dessen Verpflichtung und haben andere Vereine schon bei ihnen angeklopft, welche den Stürmer verpflichten wollten?

Balogh: „Christiano Grigorio Barbosa Filho, hat in Apetlon gespielt und wir hatten dort das letzte Spiel der Meisterschaft in der Saison 2022/23 und uns ist zu Ohren gekommen, dass Apetlon einige Spieler abgeben will. Unter anderem auch Oliver Fandel, den wir verpflichtet haben und er war gleichzeitig ein Freund und Chauffeur von Filho, der keinen Führerschein hatte. Nach dem Gespräch mit unserem Trainer Özgür Nurlu, der General Manager bei Polo Ralph Lauren in Parndorf ist, bekam Filho einen Job in Österreich. Er hat sich bei uns weiterentwickelt und dann ist das eingetreten, was wir erhofft hatten, er schoss Tore wie am Fließband. Wir haben Filo für die kommende Saison rechtzeitig unterschreiben lassen, denn die halbe Burgenlandliga war hinter ihm her.“

Ligaportal: Hat man für die kommende Saison Neuverpflichtungen geplant und auf welchen Positionen besteht Handlungsbedarf? Gibt es junge Spieler, welche in die Kampfmannschaft aufrücken können?

Balogh: „Ja, wir haben keine Torhüter gehabt, einer hat sich das Kreuzband gerissen und der andere muss im Oktober operiert werden. Isaac Adogbeji, und Chistopher Ferko sind unsere neuen Tormänner, dann haben wir noch Waldir De Jesus Santos Junior aus Mönchhof, Alexander Fiedler aus Klingenbach verpflichtet und Balogh Jürgen kommt aus Mörbisch zurück. Wir haben so an die sieben bis acht junge Spieler, welche in die Kampfmannschaft aufrücken können.“

Erfolgstrainer Özgür Nurlu, der mit dem SC Rust zwei Aufstiege schaffte

Ligaportal: Wie lange ist Trainer Özgür Nurlu schon in Rust und bleibt er ihnen der kommenden Saison erhalten?

Balogh: „Özgür Nurlu ist seit fünf Jahren bei uns und ist mit uns in die 1. Klasse Nord aufgestiegen, nun hat er den zweiten Aufstieg geschafft. Er wird uns weiterhin erhalten bleiben, denn er hat auch das Training im Nachwuchsbereich übernommen.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben Sie für die kommende Saison?

Balogh: „Es ist schwierig zu sagen, denn die II. Liga Nord ist Neuland für uns. Die Mannschaft ist beisammengeblieben und ich hoffe, dass wir im ersten Jahr im Mittelfeld der Tabelle mitspielen werden und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Foto: SC Rust

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.