Seewinkel-Derby: Andau siegt abgezockt in Tadten

Details Sonntag, 01. August 2021 18:40

Die erste Runde in der Meisterschaft in der II. Liga Nord hatte es in sich, es stand ein Seewinkler-Derby auf dem Programm, der UFC Tadten empfängt den unmittelbaren Nachbarn FC Andau. Zwei unterschiedliche Halbzeiten - im ersten Durchgang gaben die Gäste den Takt vor - die zweite Hälfte ging klar an die Hausherren, es setzte sich am Ende das Team aus Andau durch. Ein wichtiger Sieg für Andau zum Saisonauftakt, die Elf von Christian Bauer will sich ja heuer im vorderen Tabellendrittel etablieren.

Frühes Führungstor der Gäste

Besser hätte das Spiel für die Andauer nicht beginnen können, bereits in der 7. Minute fiel der Führungstreffer der Gäste, eine schöne Kombination kam zu Manuel Schopf der spielte gekonnt eine Lochpass in die Schnittstelle und fand in Lukas Cambal einen dankbaren Abnehmer und der schoss das Leder ins lange Ecke zur 1:0 Führung. Im Anschluss daran ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen und die Hausherren kamen besser ins Spiel und in der 37. Minute nutzte Sebastian Pichler eine Unachtsamkeit der Auswärtigen aus und erzielte den zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1 Ausgleich. Bis zur Pause gab es keine weiteren nennenswerte Aktionen, so das mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren erlebten ein déjà vu

Wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit fiel der erneute Führungstreffer unmittelbar nach dem Wiederanpfiff der Begegnung, dieses Mal bediente Lukas Cambal, der sich auf der linken Seite durchsetzen konnte und sein Abspiel kam zu Manuel Schopf, der nicht lange fackelte und zur 2:1 Führung einnetzte. Nun standen die Andauer kompakter und machte es den Hausherren schwer, ins Spiel zu kommen. Für Tadten schien es einer dieser Tage zu sein, an denen das Glück des Tüchtigen schlicht fehlte und man machen konnte, was man wollte - der zweite Treffer fiel einfach nicht. Besser machte es Patrik Sabo, der einen weiten Abschlag von Goalie Juraj Hajduch geschickt annahm und den Treffer zum 3:1 erzielte. Damit war das packende Derby entschieden und Andau konnte mit drei Punkten im Gepäck die nicht sehr weite Heimreise antreten.

Christian Bauer, Trainer FC Andau:

"Meine Mannschaft hat brav gearbeitet und gekämpft, bei einem Derby kann so viel passieren, wir hatten aus den wenigen Torchancen das Optimum herausgeholt und schlussendlich verdient gewonnen."

Die Besten: Juraj Hajduch (T), Patrik Sabo (M)

