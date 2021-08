Kittsee rannte gegen den Apetloner Beton vergebens an

Details Montag, 02. August 2021 12:44

Zum Saisonauftakt der II. Liga Nord duellierte sich der SC Apetlon mit dem SC Kittsee. Man war gespannt, wie sich der SC Kittsee nach dem Rückzug seines Sponsors und dem Trainer im ersten Spiel der neuen Saison beim SC Apetlon präsentieren wird. Die Hausherren haben in den Vorbereitungsspielen Licht und Schatten gezeigt, so wie es in den letzten Jahren schon gewesen ist. Nach einem spannenden Spiel setzten sich die Hausherren knapp mit 1:0 durch.

Apetlon agierte aus einer gefestigten Abwehr

300 Zuschauer wollten das Auftaktspiel zur neuen Saison 2021/22 sehen und sie kamen voll auf ihre Rechnung. Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein munteres und temporeiches Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Apetlons Trainer Ernst Horvath ließ seine Mannschaft aus einer gefestigten Abwehr heraus agieren, dadurch hatte die Gäste in der Offensive mehr Freiraum, welche sie aber nicht zu zwingenden Torchancen nutzen konnten. Als es nach ausgeglichenen 30 Minuten in der ersten Hälfte nach einer Nullnummer aussah, schlug Apetlon eiskalt zu: Andrej Nemec setzte sich auf der rechten Seite durch und seine platzierte Flanke erreichte Goalgetter Lukas Kissal auf dem Elfmeterpunkt und der netzte mit einem Kopfball zur vielumjubelten 1:0 Führung der Hausherren ein. Der Rest der ersten Hälfte blieb umkämpft, Torraumszenen daher aber auch Mangelware, ansonsten gab es mehrere harmlose Versuche aus der Distanz zu sehen. Folgerichtig ging es mit der knappen Führung der Heimischen in die Kabinen.

Drangoffensive der Gäste

Die Gäste bliesen nun zur Generaloffensive und schnürten die Hausherren in deren eigener Spielhälfte ein, aber auch die besten Torchancen konnten nicht verwertet werde. In der Schlussphase rettete der Apetloner Goalie Matej Strapak in einer 1:1 Situation mit einem hervorragenden Reflex den Hausherren die drei Punkte. Schlussendlich war es in der zweiten Halbzeit eine ziemlich einseitige Begegnung, Kittsee stürmt und Apetlon verteidigt mit Mann und Maus, und die Moral der Geschichte, wer keine Tore schießt, der kann auch nicht gewinnen.

Josef Koppi, Obmann SC Apetlon:

"Wir hatten wie jedes Jahr eine ziemlich durchwachse Vorbereitung mit nicht erfreulichen Ergebnissen, aber unser Trainer Ernst Horvath schaffte es, die Mannschaft punktgenau zum Beginn der Meisterschaft auf den richtigen Level zu bringen, um den ersten Sieg zu erringen. Der Mannschaft gebührt für die gezeigte Leistung ein Pauschallob."

Die Besten: Lukas Kissal (ST) Matej Strapak (T)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!