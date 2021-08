Knapper 2:1 Heimsieg von Mönchhof gegen Gattendorf

Details Sonntag, 08. August 2021 09:06

Die Gäste aus Gattendorf präsentierten sich in der ersten Runde in der II. Liga Nord mit einer perfekten Mannschaftleistung und fegten Wallern mit 5:0 vom Platz. Der FC Mönchhof eroberten einen Punkt in Deutsch Jahrndorf und wollen nun das Heimspiel gewinnen und die drei Punkte im der heimischen BETON4YOU ARENA behalten. Die Gäste wehrten sich, hatten aber schlussendlich das Nachsehen und mussten mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Starker Beginn der Gäste

Zu Beginn der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Platz und kamen auch in der 23. Minute durch Sebastian Schuber mit einem schönen Tor zur 1:0 Führung. Nach diesem Tor erwachten die Hausherren aus ihrer Lethargie und spielten einen herzerfrischenden Offensivfußball, der in der 30 Minute belohnt wurde. Daniel Hans-Jürgen Lamster wurde nach einer Standartsituation im Strafraum der Gäste gefoult, den dafür gegebenen Elfmeter verwandelte Ladislav Pecko souverän. Mit dem 1:1 Unentschieden wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren igelten sich ein

In der 54. Minute dann die 2:1 Führung für die Hausherren, nach einer weiten Flanke in den Strafraum der Gäste war Sebastian Iacovino-Protiwamti mit einem sehenswerten Volley- Schuss erfolgreich. Nun hieß es für die Karner-Elf, verteidigen auf Teufel komm raus, aber sie setzten auch Nadelstiche mit ihren Kontern durch Tomas Szöllös und Ladislav Pecko, welche aber keinen weiteren zählbaren Erfolg brachten. Ab der 75. Minute führte Trainer Walter Karner drei Auswechselungen durch, um die Mannschaft mit frischem Blut zu versorgen. In den letzten 15 Minuten der Begegnung erwiesen sich Torhüter Jozef Hros und Daniel Hans-Jürgen Lamster als Türme in der Schlacht, die beiden haben sensationell gespielt und brachten die knappe Führung über die Zeit.

Walter Karner, Trainer FC Mönchhof:

"Wir haben 25 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, danach haben wir einen guten Fußball gezeigt. Zum Ende der Begegnung haben wir mit Mann und Maus das 2:1 verteidigt, ein Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat. Wir haben seit dem Corona Abbruch fünf junge, heimische Spieler in die Kampfmannschaft integriert und das macht uns sehr stolz."

Die Besten: Daniel Hans-Jürgen Lamster (V) Sebastian Iacovino-Protiwamti (V)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!