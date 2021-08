Hart umkämpfter 1:0 Sieg vom UFC Pama gegen Tadten

Details Montag, 09. August 2021 07:25

Der UFC Pama bekam in der ersten Runde der II. Liga Nord von Wimpassing eine Klatsche verabreicht und man musste mit einer 5:0 Niederlage die Heimreise antreten. Auch die Gäste aus Tadten verloren ihr Heimspiel gegen Andau, so dass es in diesem Spiel für beide Mannschaften heißt: verlieren verboten. Der UFC hat wieder in die Spur gefunden und holte sich den ersten Dreier in dieser Saison.

Die Hausherren waren von Beginn an spielbestimmend

Die Hausherren hatten die Partie schnell im Griff und hielten das Tempo hoch. Die Gäste fanden wenig Entlastung, stemmten sich jedoch dem spielerisch überlegenen Heimischen einsatzfreudig entgegen. Pamas Ballbesitzquote wuchs stetig an, die Guttmann-Elf verstrickte sich jedoch in der Folge zumeist im Tadtener Abwehrdickicht und konnten keine wirklich klare Torchance herausspielen. Die logische Folgerung war zum Seitenwechsel eine Null-Nummer.

Die Begegnung plätscherte so vor sich hin

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bekamen die 100 Zuschauer einen richtigen Sommerfußball serviert, es regte sich nicht viel auf dem Spielfeld, die Begegnung plätscherte so vor sich hin. Den ersten Aufreger gab es in der 71. Minute, als der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte, den Strafstoß konnte der Pama-Goalie Julius Pentek bravourös meistern, so dass es weiterhin beim 0:0 geblieben ist. Aber dieser Elfmeter hat die Hausherren aufgerüttelt und keine 5 Minuten später fiel der erste und einzige Treffer, eine Flanke von der linken Seite und Christoph Werdenich stand goldrichtig am kurzen Pfosten und bugsierte das Leder in das Tor der Auswärtigen, die aber reklamierten, dass das Leder nicht die Torlinie überschritten hat. Schiedsrichter Claus Wisak gab diesen Treffer und es hieß 1:0 für die Hausherren. Dieser Treffer war das Signal für die Gäste, nun einen Sturmlauf auf das Tor der Hausherren zu starten, der aber nicht den gewünschten Erfolg brachte, die Hausherren spielten ein paar Konter, welche aber nicht zu Ende gespielt wurden. Nach 90 Spielminuten gingen die Hausherren als verdienter Sieger vom Platz und schreiben drei Punkte ihrem Habenkonto gut.

Michael Guttmann, Trainer UFC Pama:

"Wir waren von Beginn an spielbestimmend und die Tadtener hatten in der ersten Halbzeit keine Torchance gehabt, in der zweiten Spielhälfte haben wir Glück gehabt, das unser Torhüter den Elfmeter gehalten hat. Summa summarum war es ein verdienter sieg meiner Mannschaft."

Die Besten: Andreas Werdenich (V), Markus Szegner (V)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!