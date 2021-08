Mayer trifft – Wallern siegt im Derby gegen schwache Apetloner

Details Montag, 09. August 2021 20:02

USC Wallern gegen den SC Apetlon hieß am Sonntag das Spitzenspiel in der II.Liga Nord. Beim Derby standen sich die zwei Vereine zuletzt in der Vorsaison gegenüber, Apetlon erwischte in der Vorwoche den besseren Start, Wallern hatte nach der Niederlage wieder einiges gut zu machen.

Wallern war von Beginn weg das etwas ambitionierte Team, bereits nach zehn Minuten hätte man gut und gerne in Führung liegen müssen. Auch im weiteren Verlauf hatte man einige Möglichkeiten, die Beste durch Fabian Schrammel, der den Ball Zentimeter neben das Tor setzte. Auch Topstürmer Adam Bombicz hatte vor der Pause die Führung auf dem Fuß, doch auch er scheiterte an sich selbst, Apetlons Schlussmann Strapak war in den ersten 45 Minuten ordentlich unter Beschuss.

Mayer mit dem Goldtor

In der zweiten Halbzeit wurde der Bann dann endlich gebrochen, eine Flanke von Bombicz konnte Stürmer Patrick Mayer ins kurze Eck verwerten, die verdiente Führung für die Hausherren. Wallern drückte weiter, hatte bei einem Ball von Mayer an die Stange Pech, auch der eingewechselte Sikora scheiterte zweimal alleine vor Strapak, der sich über ein ereignisloses Match nicht beschweren konnte. Am Ende reichte Wallern der knappe Erfolg, es blieb jedoch bis zum Ende spannend, da Apetlon speziell in den letzten 15 Minuten alles nach vorne warf, wirklich klare Torchancen ergaben sich jedoch nicht für die an diesem Tag schwachen Gäste.

"Ein Pauschallob an das ganze Team, dass wirklich ein tolles Match gesppielt hat. Diesmal sind wir der verdiente Sieger", so Wallerns Obmann Stefan Michlits.

Die Besten Pauschallob Wallern, Matej Strapak (Apetlon)

II. Liga Nord: USC Wallern – Apetlon, 1:0 (0:0)

51 Patrick Mayer 1:0

