Wimpassing schießt sich an die Spitze der II.Liga Nord

Bereits vor dem Meisterschaftsbeginn ging es beim SC Kittsee drunter und drüber, mit dem Ausscheiden von Walter Rinalda kam ordentlich Unruhe ins Team und in den Verein, nun hat man auch den Auftakt in die Meisterschaft mehr oder weniger verpatzt. Gegen den Aufstiegsfavoriten aus Wimpassing musste man sich am Ende trotz eines guten Spiels knapp geschlagen geben.

Wimpassing erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Rigbi traf in der zweiten Minute zur frühen Führung für die Gastgeber, er nutzte einen Lochpass und schob am Ende lässig ein. Der Spitzenreiter machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Samuel Adogbeji (9.), der Treffer fiel jedoch aus stark abseitsverdächtiger Position. Kittsee musste diesen Schock erst einmal verdauen, danach kam man aber besser ins Spiel und hatte zweimal durch Sombat und einmal durch Dietmann gute Möglichkeiten, wieder ins Spiel zu finden. Bis zur Pause blieb es aber beim 2:0 für die Gäste aus Wimpassing.

Bastian mit dem Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang hatten die Wimpassinger dann zunächst Pech, ein Schuss von Vuckic ging an die Außenstange, wenig später die nächste kalte Dusche. Sombat brachte einen Ball gut zur Mitte, wo Bastian Danke sagte und einköpfeln konnte, neue Energie für die Gastgeber! Kittsee warf am Ende alles nach vorne, dadurch entstanden viele Kontersituationen, die Wimpassing jedoch nicht gut zu Ende spielte und so blieb es beim knappen 1:2 für die Gäste, die damit Tabellenführer bleiben.

"Leider haben bei uns viele Akteure einige Blessuren oder sind nicht ganz fit, man hat gemerkt das wir am Ende nicht so zusetzen konnten", so Kittsees Gerhard Flink.

Die Besten: Patrick Dietmann (Kittsee), Manuel Hanyka, Sani Vuckic (beide Wimpassing)

II. Liga Nord: Kittsee – Wimpassing, 1:2 (0:2)

2 Dominik Rigbi 0:1

9 Samuel Adogbeji 0:2

58 Thomas Bastian 1:2

