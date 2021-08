Das Beste zum Schluss: Pamhagen erzielt Remis in der Nachspielzeit gegen den SK Pama

Details Montag, 09. August 2021 21:00

Auch für den UFC Pamhagen ging es endlich wieder los, nachdem man zum Start in der Vorwoche pausieren musste, ging es jetzt gegen den SK Pama, die ihr erstes Spiel gewinnen konnten in der Vorwoche. Beide Teams boten den Zusehern einiges, am Ende konnte man sich wegen fehlender Action definitiv nicht beklagen.

SK Pama erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan Spodniak traf in der sechsten Minute zur frühen Führung für die Gäste, die Pamhagen eiskalt erwischten. Die Hausherren brauchten einige Zeit, ehe man ins Spiel fand, nach guten 20 Minuten lief es dann besser, kurz vor der Halbzeit dann Aufregung, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, Elfmeter für Pamhagen, den David Fleischhacker sicher und souverän verwandelte, mit dem Ergebnis von 1:1 ging es dann für beide Mannschaften in die Kabinen.

Pototschnig muss vom Feld

Im zweiten Durchgang drückten die Hausherren dann, Pamhagen war jetzt besser im Spiel und gab den Ton an, nach einer guten Stunde hatte man dann sogar einen Mann mehr am Feld, denn Pamas David Pototschnig musste mit Gelb Rot vom Platz. Doch dies hemmte die Gastgeber eher, als das es sie beflügelte. Und mit einem Mann weniger gelang den Gästen das Unmögliche, acht Minuten vor dem Ende war es Radovan Nosko, der einen Fehler nutzte und den vermeintlichen Siegtreffer erzielte. Pamhagen warf jetzt alles nach vorne, als niemand mehr daran glaubte, dann doch noch das Wunder. Wolfgang Leyrer scorte mit einem Freistoß in buchstäblich letzter Sekunde zum 2:2 Ausgleich, in Pamhagen brachen alle Dämme.

"Trotz des späten Ausgleichs bin ich nicht wirklich zufrieden, wir haben nach dem Ausschluss für Pama komplett den Faden verloren", war Pamhagens Erfolgstrainer Thüringer nicht ganz happy.

Die Besten: keine Angabe

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – SK Pama, 2:2 (1:1)

6 Jan Spodniak 0:1

40 David Fleischhacker 1:1

82 Radovan Nosko 1:2

95 Wolfgang Leyrer 2:2

