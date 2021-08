Dt. Jahrndorf siegt dank kuriosem Leyrer-Eigentor

Details Sonntag, 15. August 2021 07:00

Freitagabend in Deutsch Jahrndorf bedeudet meistens ein Heimspiel des ASV, diesmal war der UFC Pamhagen zu Gast und rechnete sich nach dem späten Remis in der Vorwoche gegen den SK Pama durchaus etwas aus, für die Gäste endete das Auswärtsspiel gegen Dt. Jahrndorf abr letztendlich erfolglos, der Gastgeber gewann 1:0 und dies durch einen relativ kuriosen Treffer.

Beide Mannschaften gingen es zunächst relativ ruhig an, man stand hinten sehr gut und sicher und ließ nur wenig anbrennen. So kam es, dass die ersten 45 Minuten relativ ereignisarm waren, beide Mannschaften konnten offensiv keine wirklichen Akzente setzen. Für die Hausherren wurde einmal David Bodo, der ein gutes Spiel machte, gefährlich, für die Gäste hatte einmal David Fleischhacker eine gute Chance, dass war es dann aber auch schon für den ersten Durchgang, im zweiten Durchgang sollte dann zumindest kurzzeitig etwas Action in die Sache kommen.

Missverständnis führt zur Führung

Denn im zweiten Durchgang passierte den Gästen gleich zu Beginn ein folgenschwerer Patzer. Keeper Jonas Grösz und Verteidiger Wolfgang Leyrer waren sich bei einem langen Ball nicht ganz sicher, Grösz eilte aus dem Tor, Leyrer entschied sich den Ball zurückzuköpfeln, so kullerte der Ball gute 15 Meter dann ins leere Tor, ganz bitter für die Gäste. In der Folge versuchten die Gäste wieder ran zu kommen, doch die Gastgeber standen hinten gut und sicher und so blieb es am Ende beim knappen Sieg für die Hausherren. Deutsch Jahrndorf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang vier.

"Pamhagen ist ein Team, dass hinten sehr kompakt und sicher steht, dass hat man heute wieder gesehen. Wir haben aber endlich wieder gewonnen, es war an der Zeit", so Deutsch Jahrndorfs Trainer Rene Hoffman.

Der Beste: David Bodo (Dt. Jahrndorf)

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – UFC Pamhagen, 1:0 (0:0)

56 Eigentor durch Wolfgang Leyrer 1:0

