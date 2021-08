Wimpassing marschiert weiter in der Tabellenspitze: 2:1 Erfolg gegen Wallern

Details Montag, 16. August 2021 07:50

Der Tabellenführer der II. Liga Nord, der SV Wimpassing empfing an diesem Wochenende den Seewinkel-Verein USC Wallern. Die Hausherren weisen eine blütenweiße Weste auf, 6 Punkte und 7:1 Tore. Die Gäste haben zwar ihr letztes Spiel gegen Apetlon gewonnen, aber gegen die Truppe von Michael Hartl wird ein Punktegewinn kaum möglich sein. Die Hausherren bestätigten ihre gute Form und siegten knapp mit 2:1.

Wimpassing spielte überlegen

Die Einheimischen begannen mit erfrischendem Offensivfußball, die Gäste riegelten sich hinten ab und versuchten durch Konter ihrer drei Angreifer zum Erfolg zu kommen. In der 40. Minute dann ein Eigenfehler der Wimpassinger, Matthias Grassl wollte abschlagen, aber der Ball landete im eigenen 16er und Michael Michlits netzte zur überraschenden 1:0 Führung der Gäste ein. Die Hausherren konnten keine ihrer Tormöglichkeiten verwerten, unter anderem zwei Lattentreffer, so dass mit der knappen 1:0 Führung für Wallern die Seiten gewechselt wurden.

Feldüberlegenheit der Hausherren wird stärker

Die Pausenansprache von Trainer Michael Hartl zeigte ihre Wirkung und seine Mannschaft zeigte sich noch einsatzfreudiger und in der 61. Minute wurde sie dafür belohnt, als der Trainer bei der Einwechslung von Sebastian Mayerhofer ein glückliches Händchen bewies und der sich mit dem Ausgleichtreffer zum 1:1 bedankte, als er hochsprang, der Ball auf seinem Hinterkopf landete und das Leder fand seinen Weg ins Tor der Auswärtigen. Etwas später zieht Manuel Hanyka von links in den Strafraum rein und sein Schuss mit dem rechten Fuß landete im Kreuzeck der Gäste, wäre da nicht Goalie Christoph Schwarz gewesen, der den Ball sensationell aus dem Kreuzeck fischte, so blieb es weiterhin beim 1:1. Die Heimischen bestätigten ihren guten konditionellen Zustand mit den vielen gewonnenen Zweikämpfen, aber die Zuschauer mussten lange auf die Entscheidung warten, es war in der 85. Minute, als Manuel Hanyka wieder in den Strafraum der Gäste eindrang und dieses Mal fand der Kracher seinen Weg ins Tor der Gäste und somit war der knappe 2:1 Erfolg unter Dach und Fach.

Michael Hartl, Trainer SV Wimpassing

„Es war heute ein Stück Arbeit für uns, man merkt schon, der Sonntag ist nicht unser Tag. Ich habe den Burschen in der Halbzeit gesagt, wir müssen noch zulegen, um auch an solchen Tagen wie diesen den Sieg zu erringen.“

Die Besten: Manuel Hanyka (ST), Gerald Lintner (M), beide Wimpassing

