Andau gewinnt hoch bei Kittsee und sorgt für Fehlstart der Gastgeber

Details Montag, 23. August 2021 16:48

Der FC Andau war an diesem Wochenende beim SC Kittsee zu Gast, die Gastgeber wollten unbedingt das erste Mal in diesem Jahr anschreiben, denn Kittsee setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 2:6 gegen den FC Andau die vierte Niederlage en suite nach 90 Minuten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Andau bereits in Front. Patrik Sabo markierte in der fünften Minute die Führung, doch bereits vor dem ersten Treffer hatten die Gäste aus Andau eine dicke Möglichkeit, die jedoch ausgelassen wurde. Die Hausherren fingen sich nach 15 Minuten etwas und setzten dann nach, Pavol Bellas war dann nach gutem Zuspiel zur Stelle und traf zum Ausgleich. Doch lange sollte die Führung nicht halten, direkt nach Wiederanpfiff war es Patrik Sabo, der die Führung wiederherstellte. Bis zur Pause blieb es beim 1:2.

Andau mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang ging es dann 15 Minuten lang hin und her, zunächst traf Cambal für Andau, danach Sombat für Kittsee, doch durch zwei schnelle Angriffe der Andauer war die Partie dann quasi gegessen, zweimal der überragende Lukas Cambal sorgte für die endgültige Entscheidung in einem sehr torreichem Spiel. In der Defensivabteilung von Kittsee knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Im Klassement machte FC Andau einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Andau.

"Wir haben uns taktisch gut verhalten, der starken Offensivreihe von Kittsee wenig Raum gegeben und wir konnten vorne immer wieder für die nötigen Angriffe sorgen", so Andaus Trainer Mag. Christian Bauer.

Die Besten: Patrik Sabo, Lukas Cambal (beide Andau)

II. Liga Nord: Kittsee – FC Andau, 2:6 (1:2)

5 Patrik Sabo 0:1

28 Pavol Bellas 1:1

30 Patrik Sabo 1:2

47 Lukas Cambal 1:3

54 Jozef Sombat 2:3

55 Lukas Cambal 2:4

57 Lukas Cambal 2:5

67 Lukas Cambal 2:6

