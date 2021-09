Gattendorf weist Wimpassing in die Schranken

Details Sonntag, 26. September 2021 20:56

Den Favoriten zu Fall gebracht! Die Beobachter staunten nicht schlecht: Gattendorf stellte dem Favoriten ein Bein und schlug Wimpassing auswärts mit 3:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Wimpassing, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen, Gattendorf präsentierte sich über die 90 Minuten sehr kompakt und wirklich gut.

Die Gäste hatten bereits nach fünf Minuten die dicke Chance zur Führung, Sebastian Schuber war auf und davon und schloss mit dem schwachen Linken ab, wenig später war es dann aber soweit. Lukas Burian trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein, nach einem schönen Solo traf er aus gut und gerne 20 Meter ins lange Eck. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert, Wimpassing kam gegen kompakte Gäste nur schwer ins Spiel. Als alle schon mit dem Pausenpfiff rechneten, dann die kalte Dusche für die Gastgeber, nach Foul im 16er gab es Elfmeter, Schuber trat an und verwandelte trocken, 0:2!

Gäste haben alles im Griff

Auch in der zweiten Halbzeit taten sich die Wimpassinger schwerer als normal, Gattendorf stand vor allem im Zentrum bombenstark und ließ wenig zu. Am Ende krönten die Gäste eine starke Leistung sogar noch mit dem dritten Treffer, im Konter wurde erneut Lukas Burian geschickt und der beste Mann am Platz schob zum 0:3 ein. Wimpassing nimmt dennoch mit starken 18 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Kommenden Sonntag um 15:30 Uhr tritt Wimpassing bei Apetlon an, schon einen Tag vorher muss Gattendorf seine Hausaufgaben bei Tadten erledigen. Los geht es ebenfalls um 15:30 Uhr.

"Es war ein verdienter Erfolg für uns, die Burschen haben wirklich exzellent gespielt und dem starken Gegner kaum Raum gelassen", so Gattendorfs Mag. Didi Bader.

Die Besten: Lukas Burian, Daniel Weinhandl (beide Gattendorf)

II. Liga Nord: Wimpassing – Gattendorf, 0:3 (0:2)

15 Lukas Burian 0:1

47 Sebastian Schuber 0:2

88 Lukas Burian 0:3

