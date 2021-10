Dank Sack: Tadten holt Unentschieden gegen Gattendorf

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 14:51

Ein Duell auf Augenhöhe, so konnte man das Spiel am Wochenende in der II. Liga Nord bezeichnen. Tadten und Gattendorf trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match zwischen zwei annähernd gleich starken Teams erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und ließen relativ wenig zu. Gattendorf versuchte es zwar offensiv oftmals, man kam jedoch nur ganz selten durch. Tadten tat sich wie bereits in einigen Spielen nach vorne etwas schwer und so endete eine relativ ereignislose erste Halbzeit mit einem 0:0 zwischen den beiden Mannschaften.

Aufregung in Durchgang Zwei

In der zweiten Halbzeit gab es dann kurz Aufregung, aus einem Freistoß entstand für Gattendorf durch Allrounder Daniel Weinhandl der Führungstreffer, Tadtens Trainer Tischler verstrickte sich dann in Diskussionen mit Schiedsrichter Franz Kruisz und musste vom Platz. Tadten kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und steckte nicht auf. Nach einem Foul im 16er gab es unter Einwänden der Gäste dann Elfer für Tadten, Mario Sack waren die Diskussionen egal, er traf eiskalt zum Ausgleich, was auch gleichzeitig der Endstand war. Das Remis brachte Tadten in der Tabelle voran. Das Heimteam liegt nun auf Rang neun. Auf heimischem Terrain empfängt Tadten im nächsten Match Apetlon. Gattendorf gibt am Sonntag seine Visitenkarte beim FC Andau ab.

"Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, indem wir uns nach dem Treffer wieder zurückgekämpft haben. Ich freue mich, dass auf beiden Seiten mit vielen einheimischen Burschen agiert wurde", so Tadtens Sportlicher Leiter Christian Pelzmann.

Die Besten: Daniel Weinhandl (Gattendorf), Thomas Regner (Tadten)

II. Liga Nord: Tadten – Gattendorf, 1:1 (0:0)

54 Daniel Weinhandl 0:1

82 Mario Sack 1:1

