UFC Pama gewinnt kampfbetontes Duell gegen Gattendorf

Details Montag, 18. Oktober 2021 16:29

Pama ist wieder auf Kurs! Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Deutsch Jahrndorf war man dieses Wochenende weder bei den Siegrn dabei. Durch ein 2:0 holte sich der UFC Pama drei Punkte bei Gattendorf. Für Gattendorf war die Niederlage dopplet bitter, da zwei Leistungsträger wohl länger ausfallen werden.

Gattendorf hatte den besseren Start ins Spiel und durch Peter Kucera auch die erste Chance, er setzte den Ball jedoch daneben, dass war eine 100 prozentige! Doch auch Pama war vor dem Tor nicht cool genug, Adam Zsak setzte einen Kopfball relativ unbedrängt nebenm das Tor! Wenig später machte es Christoph Werdenich dann besser, er war nach einem Standard wieder Mal mit dem Kopf zur Stelle und besorgte die Führung, die auch bis zur Pause halten sollte!

Kucera und Tarek out

Bereits vor der Pause mussten die Gattendorfer dann zwei ganz wichtige Akteure vorgeben, Peter Kucera musste mit Verdacht eines gerissenen Muskels vom Platz, bei Tarek hatte es die Finger erwischt, die Verletztenliste der Gattendorfer wird dadurch also noch länger. Und Pama spielten diese Ausfälle natürlich in die Karten, nach einem Corner stieg Andreas Werdenich am höchsten und köpfte mithilfe der Innenstange ein! Dies sollte es dann auch gewesen sein. Trotz der Schlappe behält Gattendorf den achten Tabellenplatz bei. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Nächster Prüfstein für Gattendorf ist am Samstag, den 23.10.2021 (17:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage Kittsee. Einen Tag später (15:00 Uhr) misst sich der UFC Pama mit Apetlon. Ligaportal wünscht an dieser Stelle beiden Akteuren eine gute Besserung.

"Die zwei Ausfälle haben uns natürlich in die Karten gespielt, es war ein sehr kampfbetontes Spiel, wo wir zweimal mit dem Kopf zur Stelle waren", so Pamas Trainer Michael Guttmann.

Die Besten: Markus Szegner, Andreas Werdenich (beide UFC)

II. Liga Nord: Gattendorf – UFC Pama, 0:2 (0:1)

27 Christoph Werdenich 0:1

65 Christoph Werdenich 0:2

