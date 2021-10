Andau bleibt Tabellenführer Mönchhof auf den Fersen

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 22:22

Kantersieg für den FC Andau in der II.Liga Nord! Der FC Andau erteilte Apetlon eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Obwohl Apetlon sich zuletzt im Aufwind befand, musste man an diesem Spieltag dem Gast ganz klar den Vortritt lassen.

Ein Doppelpack brachte den FC Andau in eine komfortable Position: Patrik Sabo war gleich zweimal zur Stelle (8./19.), vor allem der erste Treffer des Legionärs fiel in die Sparte Traumtor! Andau dominierte das Spiel ganz klar, von Apetlon kam relativ wenig, der beste Mann bei den Gastgeber war noch Goalie Strapak, der die Mannen aus Apetlon vor einem größeren Rückstand bewahren konnte.

Andau ohne Probleme

In den zweiten 45 Minuten ging es dann genauso weiter, zunächst konnte Lukas Wally aus gut und gerne 30 Metern einen weiteren schönen Treffer beisteuern, Manuel Schopf legte kurz nach seiner Einwechslung dann mit dem 0:4 nach. Den Schlusspunkt setzte der überragende Patrik Sabo per Freistoß, der Goalgetter agierte bereits in den letzten Wochen immer wieder als die Versicherung der Andauer. Andau beißt sich damit weiter in der Aufstiegszone fest. Erfolgsgarant vom FC Andau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Apetlon stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim UFC Pama vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Andau Wimpassing.

Der Beste: Patrik Sabo (Andau)

II. Liga Nord: Apetlon – FC Andau, 0:5 (0:2)

8 Patrik Sabo 0:1

19 Patrik Sabo 0:2

56 Lukas Wally 0:3

63 Manuel Schopf 0:4

70 Patrik Sabo 0:5

