Wimpassing triumphiert über UFC Pama in fulminantem Spiel

Details Montag, 21. März 2022 18:10

Was für ein Auftakt im hohen Norden des Burgenlandes! Am Sonntag verbuchte Wimpassing einen 4:2-Erfolg gegen den UFC Pama, dass Spiel hatte einiges zu bieten. Das Hinspiel war eine Demonstration von Wimpassing gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte und auch diesmal hatte man die Nase vorne!

Wimpassing startete mit viel Elan ins Spiel und agierte offensiv sehr agil. Manuel Hanyka machte in der 14. Minute das 1:0 des Gasts perfekt und Hanyka sollten die Hausherren weiter nicht in den Griff bekommen. In der 24. Minute erhöhte Sani Vuckic nach Hanyka Assist auf 2:0 für Wimpassing. Doch die Führung ging offenbar "zu leicht" von statten, denn Wimpassing lehnte sich etwas zurück. Pama kam durch Unachtsamkeiten der Gäste wieder ins Spiel, Gonda und Fejes waren die Torschützen und sorgten so für einen Gleichstand zur Pause!

Wimpassing mit starkem Finish

Im zweiten Durchgang zogen die Gäste dann wieder an, es dauerte jedoch, bis man am Ende durch Treffer von Tobias Vlahovic und David Marin doch noch den Sieg feiern konnte. Der Patzer vom UFC Pama zog im Klassement keine Folgen nach sich. Trotz des Sieges bleibt Wimpassing auf Platz sechs. Die Saison von den Gästen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Am nächsten Samstag reist der UFC Pama zu Tadten, zeitgleich empfängt Wimpassing Kittsee.

"Vielleicht hat uns die schnelle Führung nicht gut getan, am Ende gehen die drei Punkte aber in Ordnung wie ich finde", so Wimpassings Trainer Michael Hartl.

Der Beste: Manuel Hanyka (Wimpassing)

II. Liga Nord: UFC Pama – Wimpassing, 2:4 (2:2)

86 David Marin 2:4

82 Tobias-Bernhard Vlahovic 2:3

42 Tomas Fejes 2:2

30 Dalibor Gonda 1:2

24 Sani Vuckic 0:2

14 Manuel Hanyka 0:1