Tadten überrascht Andau und holt sich den Derbysieg!

Details Montag, 21. März 2022 20:26

Derbytime und Auftakt in der II.Liga Nord - Herz was willst du mehr. Die Beobachter staunten nicht schlecht: Tadten stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den FC Andau mit 2:1. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei Andau für triste Mienen. Im Hinspiel hatte der FC Andau durch einen 3:1-Erfolg bei Tadten die drei Punkte noch eingefahren.

500 Zuschauer bei Kaiserwetter im Seewinkel – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Andau schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Marek Sabo zum 1:0, der jedoch nach einer abgefälschten Flanke etwas glücklich entstand. Andau drückte weiter, war in den Zweikämpfen aktiver und präsenter und dies sah man auch beim Spiel. Tadten kam erst gegen Ende des ersten Durchgangs besser rein, Torerfolg konnte man jedoch keinen mehr feiern.

Tadten dreht das Spiel

Im zweiten Durchgang waren dann die Gäste am Drücker, Tadten war jetzt aktiver und belohnte sich nach einer guten Stunde dann auch. Neuzugang Mikula schloss eine schöne Kombination ab und traf zum Ausgleich! Andau versuchte wieder heran zu kommen, doch Tadten wollte an diesem Tag den Sieg etwas mehr, kurz vor dem Ende wurde Wilkovits im 16er gelegt, es wurde auf den Punkt gezeigt und Sebastian Pichler traf trocken zur Führung und damit auch zum Derbysieg! Der FC Andau führt das Feld der II. Liga Nord weiterhin mit 28 Punkten an. Andau tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 02.04.2022, beim UFC Pama zum Spitzenspiel an. Kommenden Samstag (15:00 Uhr) bekommt Tadten Besuch vom UFC Pama.

II. Liga Nord: FC Andau – Tadten, 1:2 (1:0)

88 Sebastian Pichler 1:2

65 Maximilian Mikula 1:1

11 Marek Sabo 1:0