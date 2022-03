Gattendorf siegt bei Wallern und klettert in der Tabelle

Details Montag, 21. März 2022 12:31

Auftakt nach Maß für den SC Gattendorf! Mit 0:2 verlor der USC Wallern am vergangenen Samstag zu Hause gegen Gattendorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Gattendorf wurde der leichten Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel war Wallern bei der deutlichen 0:5-Pleite noch mehr unter die Räder gekommen.

In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams, Wallern hielt gut dagegen und versuchte die Kreise der Gattendorfer Offensive, die durch Hutta und Schuber zwei gute Möglichkeiten vorfanden, einzugrenzen. So blieb es in der ersten Halbzeit beim logischen Ergebnis von 0:0 zwischen den beiden Teams.

Gattendorf mit Doppelschlag

In der zweiten Halbzeit merkte man dann aber immer mehr, wie den Hausherren aus Wallern die Kräfte ausgingen und dies machte sich bei den Gattendorfern auch bemerkbar. Denn nach einer guten Stunde sorgte Schuber für die Führung der Gäste, wenig später sorgte der wieder genesene Norbert Schalling nach starkem Burian-Assist für die Entscheidung mit dem zweiten Treffer. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Gattendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Gattendorf verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Am nächsten Samstag reist Wallern zu Apetlon, zeitgleich empfängt Gattendorf Mönchhof.

"Der Sieg geht aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung, da hat man schon gemerkt, dass wir mehr Kräfte mobilisieren konnten", so Gattendorfs Trainer Mag. Didi Bader.

Der Beste: Lukas Burian (Gattendorf)

II. Liga Nord: USC Wallern – Gattendorf, 0:2 (0:0)

69 Norbert Schalling 0:2

63 Sebastian Schuber 0:1