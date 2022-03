Dt. Jahrndorf siegt im Spitzenspiel gegen Winden

Details Sonntag, 27. März 2022 18:47

Ein Tor machte den Unterschied – Deutsch Jahrndorf siegte mit 2:1 gegen den FC Winden. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war zu Ende gewesen, ohne dass es einem der beiden Teams gelungen war, den Ball über die Linie zu bringen, es endete 0:0.

Von Beginn weg waren die Hausherren das etwas aktivere Team, vor allem ein Mann sorgte diesmal offensiv für einigen Wind und dieser traf dann auch. David Bodo brachte Dt. Jahrndorf in der 22. Minute nach vorn, eine zu diesem Zeitpunkt auch verdiente Führung. Bei Winden merkte man das Fehlen von Bauer und Pimpel, es blieb bis zur Pause bei der knappen Führung.

Winden macht es nochmal spannend

Im zweiten Durchgang kombinierten sich die Hausherren weiter gut durch,durch eine dieser Kombos entstand dann auch der zweite Treffer von Bodo! Doch es wurde noch einma spannend, dann nach einem Abwehrfehler schlug Ibrahim Kamasik eiskalt zu und traf! Doch es reichte biszum Ende für die Hausherren,die das Spiel unter Kontrolle hatten. Deutsch Jahrndorf behauptet nach dem Erfolg über den FC Winden den vierten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

"Es war vielleicht unser bestes Spiel,seit ich in Jahrndorf Trainer bin, der Sieg geht für mich voll in Ordnung", so Jahrndorfs Trainer Rene Hofmann.

Die Besten: David Bodo, Patrik Majcher, Mario Katzler (alle Jahrndorf)

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – FC Winden, 2:1 (1:0)

75 Ibrahim Kamasik 2:1

54 David Bodo 2:0

22 David Bodo 1:0