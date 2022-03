Knappe Niederlage gegen Pama - Pamhagen verliert spät

Details Sonntag, 27. März 2022 19:15

Ein später Treffer sollte das spannende Spiel entscheiden. Der SK Pama trug gegen den UFC Pamhagen einen knappen 1:0-Erfolg davon. Der SK Pama wurde der Favoritenrolle somit gerecht, wenn auch nur knapp. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Beide Teams starteten etwas Vorsichtig ins Match, mit der Zeit dominierten die Gastgeber, man spielte sich einige Möglichkeiten heraus, es sollte aber nicht sein. Pamhagen hatte offensiv wenig bis nichts zu melden. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SK Pama und Pamhagen ohne Torerfolg in die Kabinen.

Pototschnig mit spätem Treffer

In der zweiten Halbzeit erlebten die Gastgeber dann eine Schrecksekunde, denn Pamhagen hatte eine Top Chance, der Ball sprang jedoch nach einem Lupfer von der Latte wieder heraus, es war wohl kein Treffer. Pama spielte weiter munter nach vorne, man vergab jedoch zu viele Möglichkeiten. Als viele bereits mit einem erneuten Remis rechneten, schlug David Pototschnig noch einmal spät zu, er besiegtelte damit die bittere Niederlage für die Gäste! Mit acht gesammelten Zählern hat Pamhagen den elften Platz im Klassement inne. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 13 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. In zwei Wochen trifft der SK Pama auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 09.04.2022 bei Deutsch Jahrndorf antritt. Am Samstag empfängt bereits der UFC Pamhagen Dt. Jahrndorf.

"Wir waren bestimmend, haben aber zu viele Möglichkeiten liegen gelassen" so SK Pamas Trainer Rainhalter.

Der Beste: Markus Ruppitsch (SK Pama)

II. Liga Nord: SK Pama – UFC Pamhagen, 1:0 (0:0)

85 David Pototschnig 1:0