Wallern triumphiert bei Apetlon - Derbysieg im 6 Punkte Spiel!

Details Montag, 28. März 2022 16:01

Derbytime im Seewinkel und selten in den letzten Jahren hatte die Partie einen wichtigeren Stellenwert als in dieser Spielzeit, denn ein Blick auf die Tabelle genügt und es wird klar, dass beide Teams dringend Punkte benötigen. Im Hinspiel hatte Wallern knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Die erste Halbzeit endete, um es vorweg zu nehmen, ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Derweil hatten die Gäste aus Wallern bereits nach 30 Sekunden in Führung gehen müssen, als man alleine vor dem Tor auftauchte. Apetlon blieb immer wieder im Konter gefährlich, fing sich nach 25 Minuten und war auch etwas besserim Spiel. Wallern musste dann einen Rückschlag hinnehmen, als Rehak verletzt vom Platz musste. Bis zur Pause passierte dann nichts mehr.

Drama bis zum Ende

Die zweiten 45 Minuten begannen dann mit einm Paukenschlag, denn nach einem Angriff über die Seite stand in der Mitte Mayer nach enem Stangler ins Tor, die Führung für Wallern! Apetlon gab jedoch nicht auf, ließ sich nicht hängen und erzwangen am Ende auch ihr Glück, nach einer strittigen Aktion im 16er gab es Elfer für die Hausherren. Nemec trat und knallte den Ball gegen die Latte, der Ball sprang wieder raus, was für ein Finish! Das sollte es gewesen sein in einem packenden Derby! Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wallern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der USC Wallern verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Am nächsten Samstag reist Apetlon zu Mönchhof, zeitgleich empfängt Wallern Wimpassing.

"Es war ein packendes Spiel, mit einem packenden Ende. Eigentlich hätten wir gleich zu Beginn führen müssen, ich bin aber froh, dass die Punkte am Ende doch noch den Weg zu uns gefunden haben", so Wallerns Obmann Stefan Michlits.

Die Besten: Fabian Perlinger, Oliver Michlits (beide Wallern)

II. Liga Nord: Apetlon – USC Wallern, 0:1 (0:0)

46 Patrick Mayer 0:1