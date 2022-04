Andau rettet einen Punkt - 1:1 gegen UFC Pama

Details Montag, 04. April 2022 09:52

Nicht besonders erfolgreich ist der UFC Pama in die Rückrunde der II. Liga Nord gestartet, nach zwei Begegnungen hat man erst einen Punkt auf dem Konto. Nun kam der Tabellenzweite, der FC Andau, in die UFC-Arena. Für beide Mannschaften ging es darum, den Kontakt zur Tabellenspitze nicht zu verlieren. In einem spannenden, aber teilweise einseitigen Spiel trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Remis.

Mehr Torchancen für die Hausherren

Beide Mannschaften begannen auf einem rutschigen Boden mit einem ansehnlichen Fußballspiel, besonders die Hausherren zeigten auf, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Im Laufe der ersten Halbzeit hatten die Hausherren einige Torchancen, einmal war es Tomas Fejes, der einen Knaller an die Latte setzte, dann hatte Christoph Werdenich die Möglichkeit, mit einem Kopfball die Führung zu erzielen. Ein Treffer der Guttmann-Truppe wurde wegen eines Fouls von Schiedsrichter Bernd Fercher nicht gegeben. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, einige Halbchancen brachten keine Resultatsveränderung. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Spätes Tor führte zum Ausgleich

Kaum wurde die zweite Halbzeit angepfiffen, waren es wieder die Heimischen, die mit einer Torchance den zweiten Abschnitt eröffneten, nach einem Eckball ein Foulspiel im Strafraum der Gäste, aber der Elfmeterpfiff des Schiris blieb aus. In der weiteren Folge hatten die Heimischen mehr vom Spiel, ohne allerdings gute Torchancen zu lukrieren. Aber in der 64. Minute klingelte es im Tor der Auswärtigen, eine wunderschöne Kombination auf der rechten Seite, Raffael Förster spielte Simon Werderich super frei und seine zielgenaue Flanke erreichte Christoph Werderich, der mit einem wuchtigen Kopfball die 1:0-Führung erzielte. Anschließend tat sich nicht mehr viel im Strafraum beider Mannschaften, die Begegnung plätscherte so vor sich hin, bis in der 86. Minute ein Freistoß für die Gäste gegeben wurde. Lukas Cambal schnappte sich das Leder und zirkelte es über die Mauer der Heimischen zum 1:1-Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff gab es kein weiteres nennenswertes Ereignis, sodass mit dem 1:1-Remis das Spiel abgepfiffen wurde.

Stimme zum Spiel

Michael Guttmann, Trainer UFC Pama:

"Meine Mannschaft hat ein ausgezeichnetes Spiel gemacht, wir waren das gesamte Spiel die überlegene Mannschaft und haben dann in den Schlussminuten den Ausgleichstreffer kassiert. Das ist bitter, aber so ist der Fußball. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden."

Die Besten: Raffael Förster (M), Markus Szegner (V)