Pamhagen verdirbt Dt. Jahrndorf die Laune und erkämpft sich Punkt

Details Montag, 04. April 2022 17:19

Pamhagen spuckte Dt. Jahrndorf in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Dt. Jahrndorf, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Im Hinspiel hatte der Gast knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Deutsch Jahrndorf geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Mustafa Atik das schnelle 1:0 für den UFC Pamhagen erzielte, Mustafa Atik nutzte dabei die erste Möglichkeit im Spiel und traf zum ersten Mal für seinen neuen Club. Pamhagen setzte nach, war die ersten 20 Minuten besser in einem flotten Spiel. Erst danach fanden die Gäste in das Match, Jahrndorf wurde jetzt besser und dies zeigte sich auch, zum Ausgleich wurde dennoch etwas Glück benötigt, denn Bodos Schuss wurde noch abgefälscht, bis zur Pause blieb es dann beim 1:1.

Später Ausschluss für Pirka

In den zweiten 45 Minuten schenkten sich beide Teams nichts. Das Spiel stand auf der Kippe, ausser einem späten Ausschluss für Pamhagens Tamas Pirka kam jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Für Pamhagen war es am Ende ein ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Während Pamhagen am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei Gattendorf gastiert, duelliert sich Dt. Jahrndorf zeitgleich mit im Bezirksderby mit dem SK Pama.

"Natürlich ist der Punkt für uns wichtig, wir müssen zwar wieder mit einigen Ausfällen kämpfen, ich glaube aber, dass wir speziell heute gegen einen ganz starken Gegner bestanden haben", so Pamhagens Obmann Reinhard Csida.

Der Beste: Michael Fleischhacker (Pamhagen)

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – Deutsch Jahrndorf, 1:1 (1:1)

31 David Bodo 1:1

1 Mustafa Atik 1:0