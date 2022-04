Apetlon kommt nicht aus dem Keller und hadert mit dem Schicksal

Details Montag, 04. April 2022 22:46

Derzeit sorgen Spiele, in denen Apetlon involviert ist, für besondere Dramatik. Mönchhof errang am Sonntag einen 2:0-Sieg über Apetlon. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Mönchhof löste die Pflichtaufgabe mit Bravour, es war jedoch knapper als angenommen. Das Hinspiel hatte Mönchhof bei Apetlon ganz klar mit 7:0 für sich entschieden.

Das Spiel begann mit einer Doppelchance für die Hausherren, die durch Durica dabei gut und gerne in Führung hätten gehen können. Danach aber die große Chance für Apetlon, ins Spiel zu kommen, doch nachdem man bereits in den letzten Wochen mit dem Glück haderte, war es auch diesmal soweit, Jozef Hros fischte einen Elfer aus dem Eck! Kurz vor der Pause dann die nächste Dusche für die Gäste, Szöllös legte sich den Ball selbs vor, zündete den Turbo und schob ein!

Weiterer Elfer für Apetlon!

Im zweiten Durchgang setzte sich das flotte Spiel fort, Enz sorgte nach einer guten Stunde dann für den zweiten Treffer! Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen, kurz vor dem Ende ein weiterer Elfmeter für die Gäste, doch man mag es kaum glauben, auch dieser wurde vergeben, der Ball landete neben dem Tor. Damit hat Apetlon in den letzten drei Duellen ganze dre Elfer verhaut! Nächster Prüfstein für Mönchhof ist Wimpassing auf gegnerischer Anlage beim Spitzespiel (Samstag, 16:30). Apetlon misst sich zur selben Zeit mit dem FC Winden und braucht dringend Punkte!

"Wir müssen heute auch einen Dank an unseren Keeper sagen, der uns in manchen Situation wirklich die drei Punkte festgehalten hat", so Mönchhofs Franz FRania.

Der Beste: Jozef Hros (Mönchhof)

II. Liga Nord: Mönchhof – Apetlon, 2:0 (1:0)

54 Patrick Enz 2:0

40 Tomas Szoelloes 1:0