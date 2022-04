Machovec trifft zum Remis und lässt Kittsee etwas atmen

Details Sonntag, 03. April 2022 12:18

Wichtiger Punkt für den SC Kittsee in er II.Liga Nord! 1:1 hieß es nach dem Spiel von Kittsee gegen Tadten. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Tadten knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Beide Teams hatten zu Beginn einige gute Szenen, ehe dann die Gäste mit einer schnellen Aktion in Führung gingen. In der 30. Minute nutzte man dabei einen Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Kittseer. Sebastian Pichler war es, der vor 150 Zuschauern zur Stelle war und den Ball ins Tor spitzelte. Bis zur Pause fanden am ehesten noch die beiden Tormänner Zeit, sich auszuzeichnen und so blieb es bei der Tadtener Führung zur Halbzeit.

Machovec trifft nach Ecke

Im zweiten Durchgang fanden die Hausherren dann eine schnelle Antwort, Ecke Pail und in der Mitte sagte Machovec Danke! In der Folge drückten die Kittseer jetzt auf den vollen Erfolg, man hatte auch einige gute Möglichkeiten, doch man scheiterte teilweise auch an sich selbst, so musste man sich mit dem einen Punkt zufrieden geben. Tadten holte auswärts bisher nur sechs Zähler, den in Kittsee hat man sich redlichst erkämpft. Am nächsten Samstag reist Kittsee zum FC Andau, zeitgleich empfängt Tadten den USC Wallern zum Seewinkelderby!

"Tadten war in der 1.Häflte weitaus besser, wir hatten dafür in der zweiten Halbzeit gute Szenen, von dem her denke ich, dass der Punkt in Ordnung geht", so Kittsees Gerhard Flink.

Die Besten: Thomas Bastian, Manuel Schiszler (Kittsee), Adam Klekner, David Valek (beide Tadten)

II. Liga Nord: Kittsee – Tadten, 1:1 (0:1)

46 Jaroslav Machovec 1:1

30 Sebastian Pichler 0:1