Andau festigt Tabellenführung: Klarer 3:0-Sieg beim SK Pama

Details Montag, 16. Mai 2022 11:02

Der SK Pama empfing am Sonntag den Tabellenführer Andau zum Meisterschaftsspiel der 22. Runde in der II. Liga Nord. Die Hausherren sind seit vier Begegnungen ohne Niederlage geblieben, bei Andau zeigt die Fieberkurve einen Zickzack-Kurs. Die Gäste benötigten einen Sieg, um die Tabellenspitze zu verteidigen. In einem teilweise zerfahrenen Fußballspiel zeigte sich der Leader zum Ende der Begegnung als effizienter und machte in den letzten 10 Minuten den 3:0-Sieg klar.

Pama nahm sofort das Heft in die Hand

Die Hausherren zeigten von Beginn an mehr Präsenz auf dem Spielfeld und hatten auch die besseren Torchancen. In der 11. Minute kam Radovan Nosko nach einem Corner zum Kopfball, Goalie Juraj Hajduch zeigte seine Klasse, als er Ball über die Latte lenkte. In der Folge hatten die Hausherren weitere gute Einschussmöglichkeiten, sie scheiterten jedoch allesamt am überragenden Goalie der Gäste. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe die Gäste eine Halbchance hatten, diese aber nicht verwerten konnten. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

In den ersten 15 Minuten der zweiten Spielhälfte plätscherte die Begegnung so vor sich hin, man konnte keine Strafraumannäherung erkennen. In der 63. Minute entstand dann eine Top-Chance für die Gäste, Sascha Peck lief von links in den Strafraum und schoss ganz knapp am langen Eck vorbei. In der 64. Minute zückte Schiedsrichter Markus Kuba die rote Karte für Marek Sabo, der sich nach einem nicht geahndeten Foul zu heftig beschwerte. Dieser Platzverweis löste bei den Gästen eine Initialzündung aus, man spielte nun kompakter und ließ die Hausherren nicht mehr ins Spiel kommen. Ab der 82. Minute wurde die Begegnung auch mit Toren gewürzt, ein Corner von Patrik Sabo fand Goalgetter Lukas Cambal, der goldrichtig stand und zur 1:0-Führung der Auswärtigen einköpfte. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es wieder Lukas Cambal, der einen Konter, eingeleitet von Manuel Csigo, eiskalt abschloss. Nun hieß es bereits 2:0 für Andau. Eine Minute später wurde Andreas Werdenich (Pama) wegen Foulspiels mit der gelb-roten Karte vom Spielfeld geschick. Kurz vor dem Schlusspfiff schoss Patrik Sabo einen Freistoß an die Latte, der sprang zurück zu Niklas Thel, welcher goldrichtig stand, um zum 3:0-Endstand einzunetzen.

Stimme zum Spiel

Roland Peck, Obmann FC Andau:

„Die erste Halbzeit war sehr zerfahren, mit Vorteilen für Pama. In der zweiten Halbzeit ist dann ein wenig Hektik aufgekomme, nach der roten Karte für unseren Spieler Marek Sabo hat sich meine Mannschaft kompakter gezeigt und schlussendlich trotz numerischer Schwächung verdient gewonnen.“

Die Besten: Juraj Hajduch (T), Lukas Cambal (ST), Jan Thaler (V)