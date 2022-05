UFC gewinnt das legendäre Pama Derby!

Details Montag, 23. Mai 2022 17:56

Beim UFC Pama gab es für den SK Pama in einer hart umkämpften Partie nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:1. Einen packenden Auftritt legte der UFC Pama dabei jedoch nicht hin, dass Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Im Hinspiel hatte sich ebenfalls der UFC Pama auf dem Platz vom SK Pama die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 3:0 gewonnen.

Wie immer ging es beim legendären Pama Derby von Beginn weg zur Sache, der UFC war vor dem Spiel aufgrund der aktuellen Form sicherlich etwas favorisiert, dies sah man im ersten Durchgang jedoch noch nicht. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Standard führt zum Erfolg

In den zweiten 45 Minuten dann dasselbe Bild, beide Teams schenkten sich nichts und lieferten sich teilweise harte Zweikämpfe. Der UFC Pama kam vor 500 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Peter Gallus in der 73. Minute gelang, er war nach einem ruhenden Ball per Kopf zur Stelle. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Heimmannschaft und dem SK Pama aus, denn die Gäste konnten nicht mehr nachlegen. Der UFC Pama behauptet nach dem Erfolg über den SK Pama den zweiten Tabellenplatz. Der UFC weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. er an Boden. Als Nächstes steht für den UFC Pama eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen Deutsch Jahrndorf. Der SK Pama empfängt parallel Kittsee.

"Es war ein sehr hartes Derby, dass wir am Ende auch verdient gewonnen haben. Somit gehen diesmal beide Derbys in der Saison an uns", so UFC Coach Michael Guttmann.

Die Besten: Peter Gallus, Raffael Förster (beide UFC)

II. Liga Nord: UFC Pama – SK Pama, 1:0 (0:0)

73 Peter Gallus 1:0