Last-Minute-Held Zwickl schlägt zu - Illmitz glückt Comeback in der II.Liga Nord!

Details Montag, 08. August 2022 00:34

Was für ein Auftakt für die Seewinkler in die neue Saison! Zum Saisonstart boten Wimpassing und der FC Illmitz den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Illmitz glückte damit nach 2 jähriger Abstinenz das Comeback in der II.Liga Nord!

Derweil hatte man jedoch keinen guten Start ins Spiel. Für das erste Tor sorgte Matthias Grassl, der nach einem Freistoß per Abstauber zur Stelle war, in der zehnten Minute traf der Spieler von Wimpassing ins Schwarze. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine, Illmitz wurde jedoch schon im Laufe des ersten Durchgangs besser und sorgte offensiv für gute Aktionen,zweimal musste, um es Vorweg zu nehmen, auch die Latte herhalten.

Zwickl und Salzl drehen auf

In der zweiten Halbzeit kamen die Seewinkler dann voller Euphorie aus der Kabine und es waren die üblichen Verdächtigen, die sofort einen Impact haben sollten. Für das erste Tor vom FC Illmitz war Christian Salzl verantwortlich, der in der 62. Minute das 1:1 besorgte. In der 65. Minute erzielte Thomas Zwickl das 2:1 für die Gäste, ein schneller Doppelschlag und schön heruasgespielte Tore. Doch die Hausherren gaben nicht auf, das 2:2 von Wimpassing bejubelte Sani Vuckic (78.), der einen Freistoß in die Maschen setzte, doch es sollte nicht der Schlusspunkt sein. Denn gefeierter Mann des Spiels war Zwickl, der dem FC Illmitz mit seinem Treffer in der 86. Minute den Vorsprung brachte. Die 2:3-Heimniederlage von Wimpassing war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff. Wimpassing tritt am kommenden Samstag bei Steinbrunn zum Derby an, der FC Illmitz empfängt am selben Tag Halbturn.

"Der Sieg geht für mich vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit in Ordnung, da waren wir schon sehr gut unterwegs", so Illmitz Obmann Haider.

II. Liga Nord: Wimpassing – FC Illmitz, 2:3 (1:0)

86 Thomas Zwickl 2:3

78 Sani Vuckic 2:2

65 Thomas Zwickl 1:2

62 Christian Salzl 1:1

10 Matthias Grassl 1:0