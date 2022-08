Klatsche bei Halbturn - Jahrndorf kassiert zum Auftakt derbe Pleite!

Details Montag, 08. August 2022 07:47

Was für ein Auftakt für den Aufsteiger in die II.Liga Nord, dem USV Halbturn! Deutsch Jahrndorf konnte Halbturn zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5, vor allem in der zweiten Halbzeit, nachdem bei den Gästen zwei ganz wichtige Leute ausfielen, brachen alle Dämme.

Halbturn startete sehr forsch ins Spiel, wie man dies zumeist von Mannschaften von Coach Peter Herglotz gewohnt ist, es dauerte jedoch, ehe man den ersten Treffer bejubeln konnte. Marco Philip Hoffmann brachte sein Team in der 39. Minute nach vorn. Die Pausenführung von Halbturn fiel knapp aus, war jedoch verdient. Bereits im ersten Durchgang verloren die Gäste mit Lang das UM und Auf im Mittelfeld, was sich auch bemerkbar machen sollte.

Kantersieg für Halbturn

In der zweiten Halbzeit spielten sich die Halbturner dann immer mehr in einen Rausch. Simon Marko erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (68.). Für ruhige Verhältnisse sorgte dann erneut der starke Hoffmann, als er das 3:0 für Halbturn besorgte (79.). Erik Ujlaky baute den Vorsprung von Halbturn in der 82. Minute aus und Marko stellte schließlich in der 83. Minute den 5:0-Sieg für Halbturn sicher, die einheimischen Fans konnten es am Ende selbst kaum glauben, dass man gleich zum Auftakt so einen Kantersieg einfahren konnte. Am kommenden Samstag tritt Halbturn beim FC Illmitz an, während Dt. Jahrnd einen Tag zuvor den SK Pama empfängt.

"Wir hatten selbst nicht damit gerechnet, spätestens nachdem 2:0 war jedoch klar, dass wir heute hier etwas mitnehmen werden", so Halbturns Erfolgscoach Peter Herglotz.

II. Liga Nord: Halbturn – Deutsch Jahrndorf, 5:0 (1:0)

83 Simon Marko 5:0

82 Erik Ujlaky 4:0

79 Marco Philip Hoffmann 3:0

68 Simon Marko 2:0

39 Marco Philip Hoffmann 1:0