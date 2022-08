Lesko und Sombat sorgen für Aufsehen

Details Montag, 08. August 2022 13:23

Im ersten Ligaspiel der neuen Saison trennte sich Kittsee vom UFC Pama mit einem Remis im Derby. 2:2 lautete das Ergebnis am Ende, im Mittelpunkt dabei standen die beiden Stürmer der beiden Teams, Josef Sombat und Imre Lesko sorgten nicht nur für schöne Treffer.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Möglichkeiten waren jedoch vorhanden, Pama war das bessere Team und war durch Lesko vorne immer gefährlich, vor allem bei Standards zeigte der Legionär seine Klasse. Kittsee hatte ohne Spielmacher Atik, der verhindert war, vor allem offensiv ein schweres Leben.

Sombat sorgt für die Führung

In der zweiten Halbzeit dann entgegen des Spielverlaufs die Kittseer Führung! Für das 1:0 und 2:0 war Josef Sombat verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (54./60.), beim ersten Mal stand er nach einem Eckball goldrichtig und schlenzte den Ball wunderschön ins Kreuzeck, beim zweiten Mal war er nach Zuckerpass von Wernecker zur Stelle. Wenige Minuten später verkürzte aber der UFC Pama auf 1:2 (77.), Lesko schlenzte einen Freistoß sehenswert ins Tor und Pama hatte jetzt Blut geleckt. Der Gast markierte in der 80. Minute den Ausgleich, erneut war es Lesko, erneut per Freistoß, diesmal wurde er jedoch zweimal abgefälscht, also etwas Glück für den UFC. Somit teilten sich beide Teams in einem spannenden Derby zu Beginn der Saison die Punkte.

"Am Ende betrachtet geht der Punkt für beide Seiten wohl in Ordnung", so Kittsees Gerhard Flink.

II. Liga Nord: Kittsee – UFC Pama, 2:2 (0:0)

80 Imre Lesko 2:2

77 Imre Lesko 2:1

60 Jozef Sombat 2:0

54 Jozef Sombat 1:0