Seewinkel-Derby ohne Sieger: Tadten und Wallern trennen sich mit 1:1

Details Montag, 15. August 2022 09:07

In der zweiten Runde der Meisterschaft in der II. Liga Nord trafen sich die Verlierer des Saisonauftakts, der UFC Tadten und der USC Wallern, zum Seewinkel-Derby. Im Vorfeld war kein Favorit zu erkennen, sodass es auch nicht verwunderlich war, dass sich die beiden Mannschaften nach einer mäßigen Partie mit einem 1:1-Remis trennten.

Die Hausherren stürmten auf Teufel komm raus

An die 400 Zuschauer waren zu diesem Seewinkler Derby gekommen, das aber die Erwartungen der Fans nicht ganz erfüllt hat. Die Hausherren kamen voller Elan aus der Kabine und schnürten die Gäste in deren Spielhälfte ein. Bereits in der 5. Minute fiel die 1:0-Führung der Hausherren: ein schön vorgetragener Angriff über Sebastian Pichler, der spielte einen Querpass zu Rastislav Kruzliak, der keine Mühe hatte, das Leder im Tor der Gäste unterzubringen. Die Einheimischen stürmten vehement weiter in Richtung gegnerisches Tor. Sebastian Pichler vergab hochkarätige Torchancen: Einmal köpfte er, als der Torwart schon am Boden lag, über das leere Tor. Ab der 30. Minute war es dann mit dem Angriffszauber der Hausherren zu Ende und es gab keine sehenswerten Angriffe mehr. Die Gäste aus Wallern hielten sich in der ersten Halbzeit vornehm zurück und hatten keine guten Tormöglichkeiten zu verzeichnen.

Wallern wurde besser

In der zweiten Halbzeit waren nun die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und kamen ihrerseits zu guten Torchancen. In der 71. Minute kam es dann zum Ausgleichstreffer: Ein Eckball kam in den Strafraum geflogen, Patrick Mayer war zur Stelle und netzte zum 1:1-Ausgleich ein. Kurz vor Spielende gab es noch eine Diskussion, ob der Ball bereits hinter der Torlinie des Kastens der Gäste gewesen ist, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen, sodass es dann beim gerechten 1:1-Remis blieb.

Stimmen zum Spiel

Christoph Tischler, Trainer UFC Tadten:

„In den ersten 30 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten mit 3:0 führen müssen. In der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft nicht mehr vorhanden, es war eine Katastrophe. Woran dieser Abfall der Leistung liegt, kann ich leider nicht sagen, aber es dürfte wahrscheinlich eine Kopfsache der Spieler sein.“

Stefan Michlits, Obmann USC Wallern:

„Tadten war in der ersten Halbzeit klar besser. Unser Glück war, dass sie eine Anzahl an großen Tormöglichkeiten nicht zu einem weiteren Treffer genutzt haben. In der zweiten Halbzeit sind wir nach einer Umstellung im System besser ins Spiel gekommen und konnten auch den Ausgleich erzielen. Für mich war es ein gerechtes Remis.“