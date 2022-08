Gerechtes Unentschieden zwischen Pama und Mönchhof

Details Montag, 15. August 2022 09:15

Der UFC Pama empfing am Sonntagnachmittag zum Meisterschaftsspiel in der II. Liga Nord den FC Mönchhof. Beide Mannschaften sind mit einem Remis in die neue Saison gestartet, wobei der Tabellenzweite der letzten Saison, der UFC, als Favorit in diese Begegnung gehen sollte. Die Zuschauer sahen eine mittelmäßige Partie, welche niemanden von den Stühlen gerissen hat: Die Begegnung endete mit einem 1:1-Remis.

Frühes Tor für Pama

Beide Mannschaften begannen die Begegnung behutsam und abwartend, was der Gegner vorhaben würde. Die Hausherren zeigten aber nach 10 Minuten, was sie vorhaben, als Imre Lesko einen Freistoß über die Mauer hämmerte. Goalie Stefan Josef Könnyü konnte den Ball nur abklatschen, Raffael Förster war zur Stelle und netzte zur 1:0-Führung der Hausherren ein. In der weiteren Folge hatten die Hausherren eine Anzahl an guten Tormöglichkeiten, aber Raffael Förster konnte sie nicht zu einem weiteren Tor nutzen. In der 43. Minute meldeten sich die Gäste mit ihrem Treffer zum 1:1-Ausgleich zu Wort, als ein schön vorgetragener Angriff zu Sebastian Iacovino-Protiwa kam, der mit einem Pass in die Tiefe Lukas Hutta auf die Reise schickte. Dieser umkurvte noch einen Verteidiger und schoss dann das Leder ins kurze Eck. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Das Spiel plätscherte so vor sich hin

In der zweiten Halbzeit fand die Begegnung meistens zwischen den beiden Strafräumen statt, echte Torchancen waren Mangelware. In der 80. Minute zeigte Schiedsrichter Yüksel Akar dem Mönchhofer Spieler Ladislav Pecko die rote Karte wegen Torchancenverhinderung.

Stimmen zum Spiel

Michael Guttmann, Trainer UFC Pama:

„Es war ein mühsames Spiel meiner Mannschaft und wir haben aus unseren Torchancen leider nur einen Treffer erzielt. Unser Topstürmer Christoph Werdenich fehlt uns an allen Ecken und Enden. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich nicht zufrieden, da muss mehr kommen. Das einzig Positive war, dass wir kaum Torchancen des Gegners zugelassen haben.“

Hans Peter Waba, Trainer FC Mönchhof:

„Das heutige Spiel war ein sonntäglicher Sommerkick, der niemanden vom Hocker gerissen hat, ein Match ohne viele Höhepunkte. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten.“