Mayer rettet Unentschieden - Tadten hadert nach starkem Start

Details Montag, 15. August 2022 18:45

Derbytime im Seewinkel! Im Spiel Tadten gegen Wallern trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis, das Spiel war dabei geprägt von zwei völlig verschiedenen Halbzeiten, womit man am Ende sagen muss, dass die Punkteteilung wohl das gerechte Ergebnis ist.

Tadten hatte dabei den perfekten Start ins Spiel. Rastislav Kruzliak war es, der vor 300 Zuschauern in der fünften Minute das 1:0 für Tadten besorgte.

Tor, Toor, Tooor für Tadten durch Ratislav Kruzliak zum 1:0! Nach einem Defensivfehler vom USC Wallern erobert Sebastian Pichler den Ball, spielt den Ball auf Kruzliak und er schießt den Ball flach ins Tor. sebi08, Ticker-Reporter

In den ersten 30 Minuten hätten die Hausherren diesen Vorsprung durchaus ausbauen müssen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt, es blieb beim einzigen Treffer, weil das Spiel nach und nach etwas abflaute.

Wallern mit mehr Wille

Im zweiten Durchgang dann ein etwas anderes Bild, Tadten war jetzt nicht mehr so präsent, Waller wollte den Punkt und man belohnte sich auch. Das 1:1 vom USC Wallern stellte Patrick Mayer sicher (71.), er erzwang den Treffer gegen seinen Ex Club quasi. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Tadten mit Wallern kein Sieger gefunden, es blieb bis zum Schlusspfiff beim 1:1 Unentschieden. Tadten stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim UFC Pamhagen vor, womit auch gleich das nächste Derby wartet, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Wallern Deutsch Jahrndorf.

"Wir haben leider nach einer sehr starken ersten halben Stunde den Faden verloren, der Punkt geht somit für beide Seiten wohl in Ordnung", so Tadtens Sektionsleiter Christian Pelzmann.

II. Liga Nord: Tadten – USC Wallern, 1:1 (1:0)

71 Patrick Mayer 1:1

5 Rastislav Kruzliak 1:0