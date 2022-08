Hutta-Treffer rettet das Unentschieden für Mönchhof!

Details Montag, 15. August 2022 16:21

Es geht Schlag auf Schlag in der II.Liga Nord, ein Topduell jagt das nächste und auch am Wochenende konnte man eines bestaunen.1:1 hieß es nach dem Spiel vom UFC Pama gegen Mönchhof, in einer ausgeglichenen Partie hoffte die Hausherren auf einen Heimsieg, aus dem wurde jedoch nichts.

Derweil hatten die Hausherren aus Pama aber den quasi perfekten Start ins Spiel. Das 1:0 in der zehnten Minute brachte den UFC Pama vermeintlich auf die Siegerstraße, Raffael Förster war es, der erstmals traf. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Lukas Hutta aber zum Ausgleich für Mönchhof, so ging es mit dem 1:1 zwischen den beiden Teams in die Kabinen.

Pama hadert mit Chancenverwertung

In der zweiten Halbzeit lieferten sich die beiden Teams dann einen offenen Schlagabtausch, Pama hatte dabei vor allem vor dem Tor Probleme. Mönchhof verteidigte gut. Der Schlusspfiff durch den Schiedsrichter setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung zwischen zwei Teams, die mit hohen Ambitionen in die Spielzeit starten. Die vergangene Saison beendete der UFC Pama einen Platz hinter dem Aufstiegsrang, sodass in dieser Spielzeit wohl eine Wiederholng angepeilt wird. Am nächsten Samstag reist der UFC Pama zu Wimpassing, zeitgleich empfängt Mönchhof den FC Winden.

"Ich bin mit dem Punkt nicht wirklich zufrieden, wir schaffen es derzeit vor allem vor dem Tor nicht, etwas draus zu machen", war Pamas Trainer Michael Guttmann nur bedingt zufrieden.

II. Liga Nord: UFC Pama – Mönchhof, 1:1 (1:1)

