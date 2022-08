Winden krallt sich die Tabellenspitze und liefert sich 7 Tore Spektakel mit Kittsee

Details Montag, 15. August 2022 18:40

Was für ein Spiel am Wochenende in der II.Liga Nord! Kittsee hatte am Samstag gegen den FC Winden mit 3:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage, Winden hingegen prolongierte den perfekten Start in die neue Spielzeit.

Die Hausherren hatten dabei den perfekten Start. Winden ging durch Filip Turlik in der zwölften Minute in Führung, er verwandelte einen Elfer, nachdem zuvor Pimpel relativ unnötig im 16er gelegt wurde. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen, Kittsee war kaum im Spiel, hatte dennoch aber zwei gute Möglichkeiten.

Spektakel in Durchgang Zwei

In der zweiten Halbzeit bekamen die Zuseher dann eich echtes Spektakel geliefert. Und zweimal halfen die Kittseer kräftig mit. Doppelpack für den Ligaprimus: Nach seinem ersten Tor (52.) markierte Markus Pimpel wenig später seinen zweiten Treffer (58.), beide Male sah die Abwehr der Kittseer gar nicht gut aus. Doch die Gäste zeigten Moral. Jozef Sombat verkürzte für Kittsee später in der 66. Minute auf 1:3, ein Solo Lauf wurde belohnt. Es folgte dann sogar der Anschlusstreffer für die Gäste – bereits der zweite für Jozef Sombat, der diesmal einen Bock der Windner ausnutzen konnte. Nun stand es nur noch 2:3 (68.). Doch Winden machte wenig später alles klar, mit dem Tor zum 4:2 steuerte Pimpel bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (81.). Kurz vor Ultimo war noch Adam Bombicz zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Kittsee verantwortlich (85.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es Kittsee nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen. Am kommenden Samstag tritt der FC Winden bei Mönchhof an, während Kittsee einen Tag zuvor Gattendorf empfängt.

"Wir haben super zurückgekämpft, doch leider sorgten katastrophale Fehler in der Abwehr für einen 3:0 Rückstand zuvor", so Kittsees Gerhard Flink.

II. Liga Nord: FC Winden – Kittsee, 4:3 (1:0)

85 Adam Bombicz 4:3

81 Markus Pimpel 4:2

68 Jozef Sombat 3:2

66 Jozef Sombat 3:1

58 Markus Pimpel 3:0

52 Markus Pimpel 2:0

12 Filip Turlik 1:0