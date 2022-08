FC Illmitz bricht beim SK Pama ein

Details Montag, 22. August 2022 11:23

Klare Niederlage für den FC Illmitz am Wochenende in der II. Liga Nord, der FC Illmitz steckte am Sonntag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SK Pama mit 1:5. Dass das Spiel so überraschend klar zum Schluss endete, war vor dem Spiel kaum abzusehen.

Pama hatte den perfekten Start ins Spiel. Marcel Szikonya stellte die Weichen für den SK Pama auf Sieg, als er bereits früh mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn die Gäste kämpften sich wieder retour. Wenige Augenblicke später besorgte Wolfgang Gmoser den Ausgleich (39.), er verwandelte einen Elfmeter ganz cool. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Pama mit Oberwasser

In der zweiten Halbzeit dann aber ein anderes Spiel. Radovan Nosko brachte den FC Illmitz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 55. Minute vollstreckte, das war mehr oder weniger der Genickbruch für die Seewinkler, denn jetzt ging so gut wie gar nichts mehr. Szikonya vollendete zum fünften Tagestreffer in der 67. Spielminute. Dominik Horvath überwand den gegnerischen Schlussmann ebenfalls noch zum 5:1 für den SK Pama (72.). was einen echten Kantersieg darstellen sollte. Nächster Prüfstein für den SK Pama ist Steinbrunn (Samstag, 19:30 Uhr). Der FC Illmitz misst sich am selben Tag mit dem USC Wallern (19:00 Uhr).

"Der Sieg geht für mich auch in dieser Höhe in Ordnung, nach dem Doppelpack in Hälfte Zwei war das Spiel so gut wie vorbei", so Pamas Trainer Rainalter.

II. Liga Nord: SK Pama – FC Illmitz, 5:1 (1:1)

72 Dominik Horvath 5:1

67 Marcel Szikonya 4:1

55 Radovan Nosko 3:1

47 Radovan Nosko 2:1

39 Wolfgang Gmoser 1:1

33 Marcel Szikonya 1:0