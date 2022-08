Mönchhof springt auf Platz sechs - Sieg im Topspiel

Details Montag, 22. August 2022 11:54

Erster voller Erfolg für die Mannen aus Mönchhof! Mönchhof hat sich gegen den FC Winden mit 2:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert, die Voraussetzungen waren für beide Teams nach einigen Ausfällen quasi gleich.

Mönchhof musste beide Legionäre vorgeben, spielte mit 10 Einheimischen und auch Winden bot fast nur "junges Gemüse" auf, davon merkte man beim Spiel jedoch nichts. Für das erste Tor sorgte Tim Dietmar Wagner, als er den Ball schön im Netz unterbrachte. In der 21. Minute traf der Spieler von Mönchhof ins Schwarze. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt, Winden schaffte es nicht, noch in der ersten Halbzeit zu antworten.

Hausherren spielen Sieg heim

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste dann mehr zu riskieren, doch ein Standard nach einer guten Stunde wurde den Windner dann zum Verhängnis. Für das 2:0 von Mönchhof zeichnete Theodor Koch verantwortlich (66.), als er einen ruhenden Ball direkt im Tor versenkte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Mönchhof einen dreifachen Punktgewinn gegen Winden. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Mönchhof in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Der FC Winden verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem vierten Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

"Wir hatten leider einige Ausfälle, ich finde aber, dass die Burschen das super gelöst haben, der Sieg geht in Ordnung", so Mönchhofs Franz Frania.

II. Liga Nord: Mönchhof – FC Winden, 2:0 (1:0)

66 Theodor Koch 2:0

21 Tim Dietmar Wagner 1:0