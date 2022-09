Takac-Viererpack! Halbturn feiert Kantersieg in Wimpassing

Details Montag, 26. September 2022 09:02

Der SV Wimpassing blieb gegen den USV Halbturn in der II. Liga Nord chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Es war eine ziemlich einseitige Partie, in der die Gäste das Spiel nach Belieben diktierten. Überschattet wurde die Begegnung durch die schwere Verletzung von Simon Marko vom USV Halbturn, der mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebrachte werden musste. Sogar ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, da kein Notarzt zur Verfügung stand.

Die Hausherren waren vollkommen überfordert

In den ersten Minuten versuchten die Hausherren das Spiel offen zu gestalten, was ihnen auch zeitweise gelang, aber der Druck der Gäste wurde immer stärker. Es gab einige gute Tormöglichkeiten für die Auswärtigen, Marco Philip Hoffmann und Simon Marko konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Aber in der 28. Minute begann der Torreigen: Ein zielgenauer Stanglpass von Luka Knöbl erreichte Erik Takac, der keine Mühe hatte, zum 1:0 für die Gäste einzunetzen. Auf den Geschmack gekommen, köpfte abermals Eric Takac in der 34. Minute zur 2:0-Führung ein. Kurz vor der Pause gab es eine 30-minütige Unterbrechung wegen des Rettungseinsatzes.

Der Torreigen fand seine Fortsetzung

In der 53. Minute ging das Schützenfest für die Gäste weiter: Es war wieder Eric Takac, der für das 3:0 zuständig war. Zuvor gab es eine Reihe von hochkarätigen Torchancen der Auswärtigen, aber nicht jeder Schuss war ein Treffer. Sani Vuckic gelang es in der 65. Minute auf 1:3 zu verkürzen, aber Marco Philip Hoffmann konnte einen Abpraller nach einem Freistoß zum 4:1 verwerten, und last, but not least war es Eric Takac, der mit seinem vierten Treffer den 5:1-Endstand fixierte. Nach dem Schlusspfiff gab es noch eine Entwarnung aus dem Krankenhaus, der Ellbogen von Simon Marko war nicht gebrochen, sondern ausgerenkt. Ligaportal wünscht ihm eine gute Besserung.

Stimme zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Es war von Beginn an eine einseitige Begegnung, wir haben bis zur 20. Minute schon mehrere hochkarätige Torchancen gehabt, da ist das Spiel bereits in eine bestimmte Richtung gelaufen, die 2:0-Pausenführung war mehr als verdient. Momentan funktioniert bei uns die Offensive, und in der Abwehr stehen wir gut. In den kommenden zwei Heimspielen rechnen wir mit weiterem Punktezuwachs.“