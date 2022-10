Last-Minute-Held Beseda schlägt zu - Wallern mit enorm wichtigem Erfolg

Details Montag, 03. Oktober 2022 21:50

Wichter Erfolg für die Wallerner! Der USC Wallern verschaffte sich mit dem 3:2-Erfolg gegen Mönchhof etwas Luft im Tabellenkeller. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Julian Gollowitzer brachte Mönchhof in der 17. Minute in Front, bereits zuvor hatte man bei einem Ball an die Stange Pech. Doch mit der Zeit fingen sich die Seewinkler. Oliver Theiler war es, der in der 36. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte, ein satter Schuss ins lange Eck sorgte für Jubel bei den Gastgebern. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Hin und Her geht weiter

Im zweiten Durchgang blieb es bei der sehr flotten Partie auf beiden Seiten. Patrick Enz brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Mönchhof über die Linie (62.), ein super Treffer. Mönchhof bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Simon Steiner für den Ausgleich sorgte (65.), er war nach einem Standard schneller als alle anderen und bugsierte den Ball über die Linie und am Ende gab es sogar noch ein Happy End.. Marek Beseda stellte für Wallern im Schlussakt den Führungstreffer sicher (89.), er köpfte den Ball über die Linie. Letztlich nahmen die Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trugen einen Sieg davon. Mönchhof findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mönchhof taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Am nächsten Samstag reist derUSC Wallern zu Wimpassing, zeitgleich empfängt Mönchhof den UFC Pamhagen.

"Ein ganz wichtiger Erfolg für uns, den wir uns am Ende regelrecht erkämpft haben, obwohl wir leider die ersten 30 Minuten des Spiels verschlafen haben", so Wallerns Obmann Stefan Michlits.

II. Liga Nord: USC Wallern – Mönchhof, 3:2 (1:1)

89 Marek Beseda 3:2

65 Simon Steiner 2:2

62 Patrick Enz 1:2

36 Oliver Theiler 1:1

17 Julian Gollowitzer 0:1