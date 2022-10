Steinbrunn bleibt nur der Ehrentreffer - Gattendorf mit Befreiungsschlag

Details Montag, 10. Oktober 2022 18:35

Befreiungsschlag für die Gattendorfer! Gattendorf zog Steinbrunn das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Gattendorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die ersten 15 Minuten neutralisierten sich beide Teams, dann nahmen die Gäste langsam das Heft in die Hand. Ladislav Nagy brachte das Heimteam in der 18. Spielminute in Führung nach einem super Lochpass, danach verlief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Lukas Burian war es, der in der 23. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Steinbrunn unterbrachte. In der 33. Minute legte Norbert Schalling zum 3:0 zugunsten von Gattendorf nach, erst verschoss er einen Elfer, der Nachschuss saß jedoch. Gattendorf dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Gattendorf auch im zweiten Durchgang dominant

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Hausherren das überlegene Team, Steinbrunn kam nur zweimal wirklich gefährlich vors Tor. Der vierte Streich von Gattendorf war erneut Nagy vorbehalten (51.). Steinbrunn kam dann aber immerhin zum Ergebnistreffer, Löwy setzte sich durch und stellte auf 4:1, doch das sollte schon alles positives gewesen sein, denn Gattendorf legte in den Schlussminuten noch nach. Chovanko und Kucera mit einem Doppelschlag setzten der Partie dann endgültig ein Ende. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Gattendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Gattendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Am kommenden Samstag trifft Gattendorf auf den SK Pama, Steinbrunn spielt am selben Tag gegen den UFC Pama.

"Man kann hier durchaus von einem Befreiungsschlag sprechen, wir waren endlich wieder mal halbwegs Vollzählig, die Spielweise hat mir ebenfalls sehr zugesagt", so Gattendorfs Trainer Mag. Didi Bader.

II. Liga Nord: Gattendorf – Steinbrunn, 6:1 (3:0)

70 Peter Kucera 6:1

64 Lubomir Chovanko 5:1

58 Dominik Loewy 4:1

51 Ladislav Nagy 4:0

33 Norbert Schalling 3:0

23 Lukas Burian 2:0

18 Ladislav Nagy 1:0