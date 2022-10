Niederlage in letzter Minute - UFC Pama muss bittere Heimniederniederlage einstecken

Details Montag, 10. Oktober 2022 19:01

Der UFC Pama kommt weiterhin nur schwer in die Gänge. Der FC Illmitz trug gegen den UFC Pama einen knappen 1:0-Erfolg davon. Lange Zeit konnte man trotz vieler Chancen das Spiel offen halten, doch am Ende mussten die Gastgeber den Kürzeren ziehen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den UFC Pama und den FC Illmitz ohne Torerfolg in die Kabinen, dies kann man vorweg nehmnen. Illmitz kam nach den letzten Ergebnissen als leichter Favorit nach Pama, dies sollte sich auch in den ersten 45 Minuten bestätigen, denn Illmitz hatte mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen, der Ball wollte jedoch nicht ins Tor.

Joker wird gefeiert

In den zweiten 45 Minuten dasselbe Bild, Illmitz dominanter, vor dem Tor versagten jedoch die Nerven. Als alle schon mit einem Remis rechneten, schlug jemand zu, der erst 8 Minuten davor eingewechselt wurde. Gefeierter Mann des Spiels war Niklas Fleischhacker, der den FC Illmitz mit seinem Treffer in der 90. Minute den Vorsprung brachte. Letzten Endes ging dadurch der FC Illmitz im Duell mit dem UFC Pama als Sieger hervor. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte so der FC Illmitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz, mehr als beachtlich anchdem man als Aufsteiger in die Saison gestartet war.

"Es läuft derzeit einfach bei uns, der Sieg am Wochenende geht aufgrund der besseren Chancen für mich auch vollkommen in Ordnung", so Illmitz Obmann Haider zu Ligaportal.

II. Liga Nord: UFC Pama – FC Illmitz, 0:1 (0:0)

90 Niklas Fleischhacker 0:1