SK Pama trotzt dem USV Halbturn einen Punkt ab

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:51

Achtungserfolg für den SK Pama! Das Spiel zwischen Halbturn und dem SK Pama endete 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Halbturn gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Halbturn der Favoritenrolle nicht gerecht wurde und sich die Gäste ein Remis erkämpften!

Halbturn legte wie üblich los wie die Feuerwehr. Vor den Augen der 250 Zuschauer stellte Marco Philip Hoffmann das 1:0 für das Heimteam sicher (12.). Der SK Pama brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Halbturn hatte bis zur Pause Bestand, obwohl sich die Gäste immer besser ins Spiel kämpften und trotz vieler Ausfälle dann auch zu Chancen kamen.

Pipiska mit der Erlösung

Im zweiten Durchgang deutete es sich dann an, dass der SK Pama bald den Ausgleichstreffer herstellen sollte. Miroslav Pipiska war es dann, der in der 74. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Halbturn unterbrachte, wenig später mussten die Hausherren dann auch noch einen Ausschluss hinnehmen, was eine Schlussoffensive noch schwerer machte. Am Ende trennten sich der Tabellenprimus und der SK Pama schiedlich-friedlich. Wer Halbturn besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst vier Gegentreffer kassierte Halbturn. Halbturn tritt am kommenden Samstag bei, USC Wallern an, der SK Pama empfängt am selben Tag Gattendorf.

"Wir können mit dem Punkt leben, vor allem da wir seit Wochen auf viele wichtige Stammkräfte verzcihten müssen", so SK Pamas Trainer Robert Rainalter.

II. Liga Nord: Halbturn – SK Pama, 1:1 (1:0)

74 Miroslav Pipiska 1:1

12 Marco Philip Hoffmann 1:0