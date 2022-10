Wendelin schießt Tadten zum Sieg - Wichtiger Erfolg im Abstiegskampf!

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 22:08

Wichtiger Erolg für den UFC Tadten in der II.Liga Nord! Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Tadten und Mönchhof, die mit 2:1 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Benjamin Steinhofer mit seinem Treffer vor 200 Zuschauern für die Führung von Tadten (10.), er rutschte in einen Stanglpass und traf zur frühen Führung für die Gastgeber. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an, Tadten jubelte zwar einmal über den zweiten Treffer, dieser wurde jedoch wegen Abseits aberkannt.

Hin und Her im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit gab es dann Elfmeteralarm im Strafraum der Tadtener. Ladislav Pecko war zur Stelle und markierte das 1:1 von Mönchhof (54.), die Entscheidung war durchaus etwas hart, doch Tadten g´fing sich sofort und antwortete beinahe im Gegenzug. Max Wendelin versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz der Gäste, er nutzte einen Abpraller zur erneuten Führung. Am Ende warfen die Gäste zwar alles nach vorne, doch behielt Tadten gegen Mönchhof nach 90 Minuten die Oberhand, ein Blick auf die Tabelle zeigt auch, wie wichtig der Erfolg für die Hausherren war. Am nächsten Samstag reist Tadten zu Wimpassing, zeitgleich empfängt Mönchhof Deutsch Jahrndorf.

"Es war wichtig, dass wir merken - ja, wir können auch noch gewinnen! Der Treffer nach dem Ausgleich war immens wichtig", so Tadtens sportlicher Leiter Christian Pelzmann.

II. Liga Nord: Tadten – Mönchhof, 2:1 (1:0)

56 Max Wendelin 2:1

54 Ladislav Pecko 1:1

10 Benjamin Steinhofer 1:0