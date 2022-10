Dt. Jahrndorf siegt im Spitzenspiel und Derby!

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 22:25

Mit einem knappen 1:0 endete das Match und zeitgleich auch Derby zwischen Dt. Jahrndorf und Kittsee an diesem elften Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen, am Ende waren dies die Hausherren dank einem Goldtreffer.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, Jahrndorf hatte mehr vom Spiel, es fehlten allerdings die zwingenden Chancen, die besten hatte noch Stürmer David Bodo, der jedoch zweimal scheiterte.

Stekovics mit dem Goldtor

In den zweiten 45 Minuten dann die schnelle, kalte Dusche für Kittsee. Christian Stekovics brachte Dt. Jahrnd in der 47. Spielminute in Führung, er war per Kopf aus kurzer Distanz zur Stelle, zuvor hatte Juraj Tomasek eine butterweiche Flanke in den 16er gebracht. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und Kittsee aus, auch deshalb, weil es die Gäste bis zur 80.Minute nicht wirklich schafften, Gefahr zu erzeugen, erst in der Schlussphase hatte man durch Skerlan und Atik zwei gute Mögichkeiten, die jedoch zu wenig waren. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Deutsch Jahrndorf ist die funktionierende Defensive, die erst elf Gegentreffer hinnehmen musste. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Dt. Jahrndorf. Mit diesem Sieg zog Deutsch Jahrndorf an Kittsee vorbei auf Platz zwei. Kittsee fiel auf die vierte Tabellenposition. Am kommenden Samstag trifft Dt. Jahrndorf auf Mönchhof, Kittsee spielt am selben Tag gegen den FC Illmitz.

"Leider hatten wir bis zur 80.Minute keine wirklichen Möglichkeiten, deshalb geht der Sieg von Jahrndorf wohl in Ordnung, auch weil sie mehr fürs Spiel gemacht haben", so Kittsees Gerhard Flink in gewohnt fairer Manier.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – Kittsee, 1:0 (0:0)

47 Christian Stekovics 1:0