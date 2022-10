Wichtiger Dreier für Kittsee im Topspspiel gegen Illmitz

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 14:16

Am Samstag trafen Kittsee und der FC Illmitz aufeinander. Das Match entschied Kittsee mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kittsee die Nase vorn.

Der FC Illmitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Zwickl traf in der zweiten Minute zur frühen Führung, er schoss trocken ins lange Eck ein. Doch Kittsee war nicht lange geschockt, Mustafa Atik war es, der in der 37. Minute den Ball im Tor der Gäste unterbrachte, er köpfte nach einer schönen Flanke souverän ein. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Sombat dreht auf

Im zweiten Durchgang machten die Hausherren aus Kittsee dann ernst. Sombat scheiterte zunächst noch an Illmitz Keeper Kamper, wenig später war es jedoch soweit. Jozef Sombat brachte den FC Illmitz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 71. und 92. Minute vollstreckte, in der 71.Minute stieg er am höchsten und köpfte spektakulär ein, in der 92.Minute musste er nur noch alleine vor dem Tor einschieben. Letzten Endes ging Kittsee im Duell mit dem FC Illmitz als Sieger hervor. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kittsee im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Verteidigung des Heimteams wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst elfmal bezwungen. Die letzten Resultate von Kittsee konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein. Am kommenden Samstag trifft Kittsee auf Steinbrunn, Illmitz spielt am selben Tag gegen Mönchhof.

"Wir sind in der zweiten Halbzeit besser aufgetreten, da hat man ein anderes Kittsee gesehen", so Kittsees Funktionär Gerhard Flink.

II. Liga Nord: Kittsee – FC Illmitz, 3:1 (1:1)

92 Jozef Sombat 3:1

71 Jozef Sombat 2:1

37 Mustafa Atik 1:1

2 Thomas Zwickl 0:1