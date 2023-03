Kein Sieger in rassigem Duell zwischen Schlusslicht Tadten und SK Pama

Details Sonntag, 19. März 2023 08:20

Im Spiel von Tadten gegen SK Pama am Samstagnachmittag gab es Tore am laufenden Band, am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt, letztlich hatte SK Pama mit 3:2 gesiegt.

Tore im Minutentakt

Vor 200 Zuschauern besorgte Marcel Szikonya rasch die Führung für die Gäste (12.), der mit dem Kopf zur Stelle war. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, besorgte Aleksandar Stanojcic mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel in Minute 17 das 1:1. Kaum war der Torjubeln verstummt, führten schon wieder die Gäste: Ondrej Pipiska nutzt einen Abpraller zum 1:2 (22.) - gleichbedeutend mit dem Pausenstand.

Der Torreigen ging nach der Pause unvermindert weiter: Thomas Regner gelang nach einem Freistoß das 2:2 (49.). Und dann gingen die Hausherren in Minute 66 auch erstmals in Front: Rastislav Kruzliak war nach einem perfekt getretenen Eckball mit dem Kopf zur Stelle, 3:2. Wieder aber wehrte die Freunde nur kurz, gleich Pama durch Christian Hafner ebenfalls nach einem Standard-Tor aus (68.) - beim 3:3 blieb es letzten Endes auch.

40 Gegentreffer – kein Team der II. Liga Nord fing sich bislang mehr Tore ein als Schlusslicht Tadten. Einen Sieg, drei Remis und zehn Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Tadten waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit 20 Zählern aus 14 Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. SK Pama verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft Tadten auf USC Wallern, SK Pama spielt tags zuvor gegen Deutsch Jahrndorf.

II. Liga Nord: Tadten – SK Pama, 3:3 (1:2)

68 Christian Hafner 3:3

66 Rastislav Kruzliak 3:2

50 Thomas Regner 2:2

22 Ondrej Pipiska 1:2

17 Aleksandar Stanojcic 1:1

12 Marcel Szikonya 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei