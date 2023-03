Steinbrunn fährt Heimsieg über Mönchhof ein

Details Sonntag, 19. März 2023 14:07

Am Samstagnachmittag wurde Steinbrunn in der II. Liga Nord seiner leichten Favoritenrolle gerecht und bezwang Mönchof vor eigenem Publikum mit 2:1. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 2:2 im Hinspiel gewesen.

Steinbrunn dreht Rückstand zu Heimerfolg

Steinbrunn geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Ladislav Pecko vom Elfmeterpunkt das schnelle 1:0 für Mönchhof erzielte. Als sich das Match etwas zu neutralisieren schien, schlugen die Hausherren zurück und kamen durch Csongor Harangozo (32.) zum Ausgleichstreffer. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kevin Varga stellte die Weichen für Steinbrunn auf Sieg, als er in Minute 56 mit dem 2:1 zur Stelle war. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Steinbrunn die drei Zähler unter Dach und Fach gebracht.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Steinbrunn aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Steinbrunn momentan auf dem Konto.

In der Tabelle liegt Mönchhof nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Die Gäste verbuchten insgesamt zwei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Steinbrunn stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei Wimpassing vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Mönchhof UFC Pama.

II. Liga Nord: Steinbrunn – Mönchhof, 2:1 (1:1)

56 Kevin Varga 2:1

32 Csongor Harangozo 1:1

7 Ladislav Pecko 0:1

